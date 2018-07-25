У Києві перекрили шляхопровід у Подільському районі

Новини Суспільство 25.07.2018 - 21:23
Фото: обвал Кирилівського шляхопроводу (РБК-Україна)
Фото: обвал Кирилівського шляхопроводу (РБК-Україна)

Шляхопровід на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської перекрили у зв'язку з обвалом

В Києві через часткове руйнування перекрили шляхопровід на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві в Facebook.

У ДСНС повідомили, що внаслідок часткового руйнування мосту на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської, комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішено перекрити шляхопровід на зазначених вулицях.

У Києві перекрили шляхопровід у Подільському районі

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Києві внаслідок сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу, що в Подільському районі столиці. Через обвал насипу шляхопроводу зупинився рух транспорту. У пробках також стоять трамваї.

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