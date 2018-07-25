У Києві перекрили шляхопровід у Подільському районі

Шляхопровід на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської перекрили у зв'язку з обвалом

В Києві через часткове руйнування перекрили шляхопровід на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві в Facebook.

У ДСНС повідомили, що внаслідок часткового руйнування мосту на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської, комісією з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішено перекрити шляхопровід на зазначених вулицях.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Києві внаслідок сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу, що в Подільському районі столиці. Через обвал насипу шляхопроводу зупинився рух транспорту. У пробках також стоять трамваї.