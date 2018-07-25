У Києві через зливи заблоковано рух трамваїв №1 та №3

Негода у Києві заблокувала рух транпорту, трамваї стоять з 18:00

Рух трамваїв №1 та №3 у Києві станом на 19:30 у середу, 25 липня, заблоковано у зв’язку зі зливою. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що рух трамваїв за цими маршрутами заблоковано у зв’язку зі скупченням автомобільного транспорту. Зупинка руху трамваїв триває із 18:00.

"Із 18:00 25 липня тимчасово заблоковано рух трамваїв маршрутів № 1, 3 на ділянці вул. Жилянська - вул. Старовокзальна через скупчення автотранспорту після зливи. Про це повідомили у КП "Київпастранс", - зазначили в прес-службі.

Також додали, що наразі рятувальні служби столиці продовжують ліквідацію наслідків негоди. Сильна злива у Києві розпочалася після обіду 25 липня.

Нагадаємо, сьогодні у Києві внаслідок зливи затопило будівлю Солом'янського районного суду, що на вулиці Шутова.1. Рятувальники продовжують відкачку води.

Як повідомляло раніше сьогодні РБК-Україна, 25 липня в Києві після обіду пройшов сильний дощ, який затопив вулиці столиці. Місто стало у заторах.