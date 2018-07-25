Київ стоїть в пробках

У заторах стоїть майже весь правий берег столиці

Правий берег Києва стоїть у заторах із-за погодних умов. Про це свідчать дані Google .

Відзначимо, що на відміну від правого берега Києва ситуація на лівому березі досить спокійна. Найбільші затори спостерігаються в центрі Києва, зокрема на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Хрещатик, Велика Васильківська, Басейна, Льва Толстого, Саксаганського, а також на Майдані Незалежності.

Також зафіксовані пробки на вулиці Нижній Вал, Борщагівська, Юрківська, Нижньоюрківська, Набережно - Хрещатицька, Олени Теліги. Затори спостерігаються на проспекті Перемоги та на Великій Окружній дорозі.

Відзначимо, що в Києві зараз підвищена ймовірність ДТП. За даними Google, в Києві за останні пару годин сталося дев'ять аварій. На даний момент в Києві на багатьох дорогах обмежено рух.

Фото (google.com/maps)

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, в Києві після обіду пройшов сильний дощ, який затопив вулиці столиці