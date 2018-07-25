У Києві через зливу затопило Солом'янський суд
Зараз рятувальники продовжують роботи по відкачці води
У зв'язку з ускладненням погодних умов у Києві підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) задіяні для ліквідації наслідків негоди. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Повідомляється, що на вулиці Шутова, 1, де затоплені приміщення Солом'янського суду, тривають роботи по відкачці води.
Крім того, на вулиці Довнар-Запольського, де два дерева впали на проїжджу частину дороги, завершено аварійні роботи. Також на проспекті Перемоги, 53 рятувальниками ДСНС прибрано білборд, який впав на автомобіль.
Фото (dsns.gov.ua)
Нагадаємо, також повідомлялося, що із-за сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу, що в Подільському районі столиці. Внаслідок обвалу насипу шляхопроводу зупинився рух транспорту. У пробках також стоять трамваї.