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Синоптики попереджають про небезпеку: де може піднятись вода та як сильно (карта)

Вода у деяких річках України може піднятись до небезпечного рівня (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Український гідрометеорологічний центр попередив мешканців деяких областей про небезпечні гідрологічні явища - підвищення рівнів води на річках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Коли та де саме вода може піднятись до небезпечного рівня

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, у деяких областях ймовірні небезпечні гідрологічні явища. Така ситуація пов'язана з сильними й місцями - надзвичайно тривалими дощами.

Небезпечні гідрологічні явища 11 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Так, впродовж 11-13 липня подальше підвищення рівнів води (над поточними рівнями) очікується на заході України:

  • на річках суббасейну Західного Бугу - у Львівській і Волинській областях - на 0,3-1,3 м;
  • у верхів'ї річки Стир - притоці Прип'яті у Львівській області - на 0,3-1,3 м;
  • на ділянці річки Рата (село Волиця - село Межиріччя) - на 1,0-2,0 м;
  • на річці Західний Буг - в районі села Литовеж Волинської області - на 1,0-2,0 м.

Небезпечні гідрологічні явища 12 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

"I рівень небезпеки - жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.

Небезпечні гідрологічні явища 13 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається також, що місцями можливі:

  • початковий вихід води на заплаву;
  • часткове затоплення окремих господарських об'єктів та сільськогосподарських угідь.

Публікація Укргідрометцентру (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр попереджав громадян про сильні зливи у західних областях.

Вже незабаром несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких річках і водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів, а також серйозної повені у Львові.

З огляду на це ми розповідали, що відомо про Зубру - невелику річку, яка паралізувала ціле місто.

Тим часом керівник Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Роман Туцький у коментарі РБК-Україна повідомив, що підтоплення у Львові стали наслідком не лише надмірних опадів і пояснив, коли ситуація в місті може покращитись.

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