Синоптики попередили про нову "порцію" заморозків: коли їх чекати і яка погода буде 30 квітня
Українці давно чекають на стабільне потепління, хоча найближчим часом заморозки ймовірні на ґрунті та у повітрі. Погода 30 квітня суттєво не покращиться, але пізніше ситуація нарешті зміниться на краще.
Докладніше про заморозки в Україні, прогноз погоди на завтра та потенційне потепління
Де і коли в Україні ймовірні заморозки
Згідно з попередженням Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні та стихійні метеорологічні явища очікуються найближчим часом по всій Україні.
Так, заморозки у повітрі (0-3°С) ймовірні у більшості областей:
- вночі 30 квітня;
- вночі 1 травня;
- вночі 2 травня.
"II рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили синоптики.
Заморозки в Україні 30 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом у південній частині України заморозки (0-3°С) очікуються на поверхні ґрунту.
"I рівень небезпечності, жовтий", - зауважили в УкрГМЦ.
Заморозки в Україні 1-2 травня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Яку погоду прогнозують на останній день квітня
Спеціалісти УкрГМЦ повідомили, що синоптична ситуація в Україні 30 квітня, на жаль, "ще не зазнає змін на краще".
Отже, суттєво теплішої погоди (особливо вночі) поки що чекати не варто.
"Нашу погоду зумовлюватиме поле високого тиску, що поширюватиметься з Західної Європи від потужного антициклону з центром над Північним морем", - розповіли синоптики.
Уточнюється, що тиск при цьому буде зростати. А на висотах - "все ще перебуватиме холодна повітряна маса".
Вітер переважатиме північно-західний, помірної швидкості (5-10 м/с).
В цілому погода в Україні у четвер очікується з мінливою хмарністю.
Невеликий дощ місцями можливий:
- вночі - на крайньому півдні та сході країни;
- вдень - по Україні (крім більшості західних і південних областей).
Температура повітря вдень може сягати:
- в середньому по країні - близько 8-13 градусів тепла;
- у південній частині України - близько 11-16 градусів тепла.
Прогноз погоди по Україні на 30 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати у столиці та по Київській області
Мешканців Києва та Київської області також попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища:
- заморозки на поверхні ґрунту (0-2°С) - вночі 30 квітня та 1-2 травня (I рівень небезпечності, жовтий);
- заморозки у повітрі (0-3°С) - вночі 30 квітня та 1-2 травня (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
"Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам", - зауважили фахівці УкрГМЦ.
Тим часом погода у столичному регіоні 30 квітня в цілому очікується також із мінливою хмарністю:
- вночі - без опадів;
- вдень - місцями невеликий дощ.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень може підніматись:
- у Києві - до 10-12 градусів тепла;
- по області - до 8-13 градусів тепла.
Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Коли погода в Україні почне змінюватись на краще
Згідно з попереднім прогнозом метеоролога й синоптика Наталки Діденко, потепління в Україні може початись вже з 2-3 травня.
"Не зважаючи на все ще холодний прогноз на завершальний день квітня, бачу нарешті світло і тепло", - поділилась вона у своєму Facebook.
Тоді ж, за її словами, повинні відступити й "противні заморозки".
"Денна температура повітря становитиме +11+16 градусів, а на Волині та Рівненщині у неділю аж, не побоюся сказати, +17+20 градусів", - повідомила фахівець.
Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Тим часом 1 травня "виявиться ще перехідним днем від холоду до тепла".
"А ось 2-3 травня тепло вже посміливішає, та й опади навряд чи наважаться завадити нам насолодитися нарешті хоча б несміливим, але перспективним теплом", - розповіла синоптик.
Отже, на вихідних, згідно з її інформацією, очікується "суха погода із сонячними проясненнями".
"Наступний тиждень порадує ще більше", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що небезпечний шторм відступає та повідомляли, що відомо про кількість жертв і наслідки негоди в Україні.
Тим часом спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, яким може бути травень в Україні.
Читайте також, чи справжніми були фото "торнадо в Києві" із соцмереж.