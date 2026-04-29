Синоптики попередили про нову "порцію" заморозків: коли їх чекати і яка погода буде 30 квітня

Українці давно чекають на стабільне потепління, хоча найближчим часом заморозки ймовірні на ґрунті та у повітрі. Погода 30 квітня суттєво не покращиться, але пізніше ситуація нарешті зміниться на краще.

Де і коли в Україні ймовірні заморозки

Згідно з попередженням Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні та стихійні метеорологічні явища очікуються найближчим часом по всій Україні.

Так, заморозки у повітрі (0-3°С) ймовірні у більшості областей:

вночі 30 квітня;

вночі 1 травня;

вночі 2 травня.

"II рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили синоптики.

Заморозки в Україні 30 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у південній частині України заморозки (0-3°С) очікуються на поверхні ґрунту.

"I рівень небезпечності, жовтий", - зауважили в УкрГМЦ.

Заморозки в Україні 1-2 травня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують на останній день квітня

Спеціалісти УкрГМЦ повідомили, що синоптична ситуація в Україні 30 квітня, на жаль, "ще не зазнає змін на краще".

Отже, суттєво теплішої погоди (особливо вночі) поки що чекати не варто.

"Нашу погоду зумовлюватиме поле високого тиску, що поширюватиметься з Західної Європи від потужного антициклону з центром над Північним морем", - розповіли синоптики.

Уточнюється, що тиск при цьому буде зростати. А на висотах - "все ще перебуватиме холодна повітряна маса".

Вітер переважатиме північно-західний, помірної швидкості (5-10 м/с).

В цілому погода в Україні у четвер очікується з мінливою хмарністю.

Невеликий дощ місцями можливий:

вночі - на крайньому півдні та сході країни;

вдень - по Україні (крім більшості західних і південних областей).

Температура повітря вдень може сягати:

в середньому по країні - близько 8-13 градусів тепла;

у південній частині України - близько 11-16 градусів тепла.

Прогноз погоди по Україні на 30 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати у столиці та по Київській області

Мешканців Києва та Київської області також попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища:

заморозки на поверхні ґрунту (0-2°С) - вночі 30 квітня та 1-2 травня (I рівень небезпечності, жовтий);

- вночі 30 квітня та 1-2 травня (I рівень небезпечності, жовтий); заморозки у повітрі (0-3°С) - вночі 30 квітня та 1-2 травня (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

"Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам", - зауважили фахівці УкрГМЦ.

Тим часом погода у столичному регіоні 30 квітня в цілому очікується також із мінливою хмарністю:

вночі - без опадів;

вдень - місцями невеликий дощ.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень може підніматись:

у Києві - до 10-12 градусів тепла;

по області - до 8-13 градусів тепла.

Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Коли погода в Україні почне змінюватись на краще

Згідно з попереднім прогнозом метеоролога й синоптика Наталки Діденко, потепління в Україні може початись вже з 2-3 травня.

"Не зважаючи на все ще холодний прогноз на завершальний день квітня, бачу нарешті світло і тепло", - поділилась вона у своєму Facebook.

Тоді ж, за її словами, повинні відступити й "противні заморозки".

"Денна температура повітря становитиме +11+16 градусів, а на Волині та Рівненщині у неділю аж, не побоюся сказати, +17+20 градусів", - повідомила фахівець.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Тим часом 1 травня "виявиться ще перехідним днем від холоду до тепла".

"А ось 2-3 травня тепло вже посміливішає, та й опади навряд чи наважаться завадити нам насолодитися нарешті хоча б несміливим, але перспективним теплом", - розповіла синоптик.

Отже, на вихідних, згідно з її інформацією, очікується "суха погода із сонячними проясненнями".

"Наступний тиждень порадує ще більше", - підсумувала Діденко.