ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Синоптики предупредили о новой "порции" заморозков: когда их ждать и какая погода будет 30 апреля

16:22 29.04.2026 Ср
4 мин
Апрель "передает" ночные минусы маю
aimg Ирина Костенко
Синоптики предупредили о новой "порции" заморозков: когда их ждать и какая погода будет 30 апреля Ночные заморозки в Украине до сих пор не отступают (фото иллюстративное: Getty Images)

Украинцы давно ждут стабильного потепления, хотя в ближайшее время заморозки вероятны на почве и в воздухе. Погода 30 апреля существенно не улучшится, но позже ситуация наконец-то изменится к лучшему.

Подробнее о заморозках в Украине, прогнозе погоды на завтра и потенциальном потеплении, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Снег и исторический "минус": где в Украине апрель установил очередной холодный рекорд (видео)

Где и когда в Украине вероятны заморозки

Согласно предупреждению Украинского гидрометеорологического центра, опасные и стихийные метеорологические явления ожидаются в ближайшее время по всей Украине.

Так, заморозки в воздухе (0-3°С) вероятны в большинстве областей:

  • ночью 30 апреля;
  • ночью 1 мая;
  • ночью 2 мая.

"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули синоптики.

Синоптики предупредили о новой &quot;порции&quot; заморозков: когда их ждать и какая погода будет 30 апреляЗаморозки в Украине 30 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тем временем в южной части Украины заморозки (0-3°С) ожидаются на поверхности почвы.

"I уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.

Синоптики предупредили о новой &quot;порции&quot; заморозков: когда их ждать и какая погода будет 30 апреляЗаморозки в Украине 1-2 мая (карта: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют на последний день апреля

Специалисты УкрГМЦ сообщили, что синоптическая ситуация в Украине 30 апреля, к сожалению, "еще не изменится к лучшему".

Следовательно, существенно более теплой погоды (особенно ночью) пока что ждать не стоит.

"Нашу погоду будет предопределять поле высокого давления, которое будет распространяться из Западной Европы от мощного антициклона с центром над Северным морем", - рассказали синоптики.

Уточняется, что давление при этом будет расти. А на высотах - "все еще будет находиться холодная воздушная масса".

Ветер будет преобладать северо-западный, умеренной скорости (5-10 м/с).

В целом погода в Украине в четверг ожидается с переменной облачностью.

Небольшой дождь местами возможен:

  • ночью - на крайнем юге и востоке страны;
  • днем - по Украине (кроме большинства западных и южных областей).

Температура воздуха днем может достигать:

  • в среднем по стране - около 8-13 градусов тепла;
  • в южной части Украины - около 11-16 градусов тепла.

Синоптики предупредили о новой &quot;порции&quot; заморозков: когда их ждать и какая погода будет 30 апреляПрогноз погоды по Украине на 30 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать в столице и по Киевской области

Жителей Киева и Киевской области также предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях:

  • заморозках на поверхности почвы (0-2°С) - ночью 30 апреля и 1-2 мая (I уровень опасности, желтый);
  • заморозках в воздухе (0-3°С) - ночью 30 апреля и 1-2 мая (II уровень опасности, оранжевый).

"Заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям", - отметили специалисты УкрГМЦ.

Между тем погода в столичном регионе 30 апреля в целом ожидается также с переменной облачностью:

  • ночью - без осадков;
  • днем - местами небольшой дождь.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем может подниматься:

  • в Киеве - до 10-12 градусов тепла;
  • по области - до 8-13 градусов тепла.

Синоптики предупредили о новой &quot;порции&quot; заморозков: когда их ждать и какая погода будет 30 апреляПрогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Когда погода в Украине начнет меняться к лучшему

Согласно предварительному прогнозу метеоролога и синоптика Наталки Диденко, потепление в Украине может начаться уже со 2-3 мая.

"Несмотря на все еще холодный прогноз на завершающий день апреля, вижу наконец-то свет и тепло", - поделилась она в своем Facebook.

Тогда же, по ее словам, должны отступить и "противные заморозки".

"Дневная температура воздуха составит +11+16 градусов, а на Волыни и Ровенщине в воскресенье аж, не побоюсь сказать, +17+20 градусов", - сообщила специалист.

Синоптики предупредили о новой &quot;порции&quot; заморозков: когда их ждать и какая погода будет 30 апреляПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Тем временем 1 мая "окажется еще переходным днем от холода к теплу".

"А вот 2-3 мая тепло уже посмелеет, да и осадки вряд ли осмелятся помешать нам насладиться наконец-то хотя бы несмелым, но перспективным теплом", - рассказала синоптик.

Итак, на выходных, согласно ее информации, ожидается "сухая погода с солнечными прояснениями".

"Следующая неделя порадует еще больше", - подытожила Диденко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что опасный шторм отступает и сообщали, что известно о количестве жертв и последствиях непогоды в Украине.

Между тем специалисты Украинского гидрометеорологического центра объяснили, каким может быть май в Украине.

Читайте также, настоящими ли были фото "торнадо в Киеве" из соцсетей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Аналитика
