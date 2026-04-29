Синоптики предупредили о новой "порции" заморозков: когда их ждать и какая погода будет 30 апреля

Украинцы давно ждут стабильного потепления, хотя в ближайшее время заморозки вероятны на почве и в воздухе. Погода 30 апреля существенно не улучшится, но позже ситуация наконец-то изменится к лучшему.

Подробнее о заморозках в Украине, прогнозе погоды на завтра и потенциальном потеплении, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где и когда в Украине вероятны заморозки

Согласно предупреждению Украинского гидрометеорологического центра, опасные и стихийные метеорологические явления ожидаются в ближайшее время по всей Украине.

Так, заморозки в воздухе (0-3°С) вероятны в большинстве областей:

ночью 30 апреля;

ночью 1 мая;

ночью 2 мая.

"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули синоптики.

Заморозки в Украине 30 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тем временем в южной части Украины заморозки (0-3°С) ожидаются на поверхности почвы.

"I уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.

Заморозки в Украине 1-2 мая (карта: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют на последний день апреля

Специалисты УкрГМЦ сообщили, что синоптическая ситуация в Украине 30 апреля, к сожалению, "еще не изменится к лучшему".

Следовательно, существенно более теплой погоды (особенно ночью) пока что ждать не стоит.

"Нашу погоду будет предопределять поле высокого давления, которое будет распространяться из Западной Европы от мощного антициклона с центром над Северным морем", - рассказали синоптики.

Уточняется, что давление при этом будет расти. А на высотах - "все еще будет находиться холодная воздушная масса".

Ветер будет преобладать северо-западный, умеренной скорости (5-10 м/с).

В целом погода в Украине в четверг ожидается с переменной облачностью.

Небольшой дождь местами возможен:

ночью - на крайнем юге и востоке страны;

днем - по Украине (кроме большинства западных и южных областей).

Температура воздуха днем может достигать:

в среднем по стране - около 8-13 градусов тепла;

в южной части Украины - около 11-16 градусов тепла.

Прогноз погоды по Украине на 30 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать в столице и по Киевской области

Жителей Киева и Киевской области также предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях:

заморозках на поверхности почвы (0-2°С) - ночью 30 апреля и 1-2 мая (I уровень опасности, желтый);

- ночью 30 апреля и 1-2 мая (I уровень опасности, желтый); заморозках в воздухе (0-3°С) - ночью 30 апреля и 1-2 мая (II уровень опасности, оранжевый).

"Заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям", - отметили специалисты УкрГМЦ.

Между тем погода в столичном регионе 30 апреля в целом ожидается также с переменной облачностью:

ночью - без осадков;

днем - местами небольшой дождь.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем может подниматься:

в Киеве - до 10-12 градусов тепла;

по области - до 8-13 градусов тепла.

Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Когда погода в Украине начнет меняться к лучшему

Согласно предварительному прогнозу метеоролога и синоптика Наталки Диденко, потепление в Украине может начаться уже со 2-3 мая.

"Несмотря на все еще холодный прогноз на завершающий день апреля, вижу наконец-то свет и тепло", - поделилась она в своем Facebook.

Тогда же, по ее словам, должны отступить и "противные заморозки".

"Дневная температура воздуха составит +11+16 градусов, а на Волыни и Ровенщине в воскресенье аж, не побоюсь сказать, +17+20 градусов", - сообщила специалист.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Тем временем 1 мая "окажется еще переходным днем от холода к теплу".

"А вот 2-3 мая тепло уже посмелеет, да и осадки вряд ли осмелятся помешать нам насладиться наконец-то хотя бы несмелым, но перспективным теплом", - рассказала синоптик.

Итак, на выходных, согласно ее информации, ожидается "сухая погода с солнечными прояснениями".

"Следующая неделя порадует еще больше", - подытожила Диденко.