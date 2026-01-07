Сильний сніг і хуртовини: де в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки (карта)

Синоптики попереджають громадян про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні впродовж четверга, 8 січня. У деяких областях прогнозують сильний сніг, хуртовину та місцями - снігові замети на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Уточнюється, що приріст снігового покриву очікується близько 5-10 см. У західній та північній частині Київської області - до 20 см.

Так, суттєве ускладнення погодних умов у столиці очікується впродовж четверга (8 січня) та п'ятниці (9 січня) :

Окреме попередження про небезпечні метеорологічні явища в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували для території міста Києва та Київської області.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні 8 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до:

Згідно з попередженням експертів УкрГМЦ про небезпечні та стихійні метеорологічні явища, завтра очікуються:

Нагадаємо, раніше з огляду на погіршення погодних умов і "великий сніг" у столиці, голова КК "Київавтодор" Олександр Федоренко закликав громадян не користуватися власними авто й дотримуватись елементарних порад, щоб не перешкоджати роботі комунальників і вберегти здоров'я.

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко пояснила, що в цілому погода в Україні завтра буде "складною" та "контрастною".

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про негоду зі значним снігом впродовж 8-9 січня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу.

Синоптики зауважили, що пізніше, впродовж 10-11 січня, в Україні - внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря - очікується суттєве похолодання.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях може "впасти" до 14-20 градусів морозу. Місцями - навіть до 23 градусів нижче нуля.

