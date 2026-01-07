Сильний сніг і хуртовини: де в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки (карта)
Синоптики попереджають громадян про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні впродовж четверга, 8 січня. У деяких областях прогнозують сильний сніг, хуртовину та місцями - снігові замети на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
В яких областях і чому погода завтра - особливо небезпечна
Згідно з попередженням експертів УкрГМЦ про небезпечні та стихійні метеорологічні явища, завтра очікуються:
- значний сніг і хуртовини - у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Чернівецькій областях;
- значний мокрий сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу - у Київській, Чернігівській та Черкаській областях;
- пориви вітру (зі швидкістю 15-20 м/с) вдень - у західних, південних і центральних областях;
- ожеледиця на дорогах - у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях.
"І рівень небезпечності, жовтий", - повідомили українцям.
Ще складніші погодні умови вдень четверга, 8 січня, очікуються:
- у Рівненській області;
- у Хмельницькій області;
- у Житомирській області;
- у Вінницькій області.
Там синоптики прогнозують:
- сильний сніг;
- хуртовини;
- на дорогах - місцями снігові замети.
"II рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до:
- ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.
Попередження УкрГМЦ про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні 8 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Про що синоптики попередили мешканців Києва та області
Окреме попередження про небезпечні метеорологічні явища в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували для території міста Києва та Київської області.
Так, суттєве ускладнення погодних умов у столиці очікується впродовж четверга (8 січня) та п'ятниці (9 січня):
- 8 січня - значний мокрий сніг і дощ, ожеледь;
- вночі 9 січня - значний сніг, хуртовина;
- впродовж обох днів (8-9 січня) - ожеледиця на дорогах.
"I рівень небезпечності, жовтий", - зауважили в УкрГМЦ.
Уточнюється, що приріст снігового покриву очікується близько 5-10 см. У західній та північній частині Київської області - до 20 см.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше з огляду на погіршення погодних умов і "великий сніг" у столиці, голова КК "Київавтодор" Олександр Федоренко закликав громадян не користуватися власними авто й дотримуватись елементарних порад, щоб не перешкоджати роботі комунальників і вберегти здоров'я.
Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко пояснила, що в цілому погода в Україні завтра буде "складною" та "контрастною".
Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про негоду зі значним снігом впродовж 8-9 січня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу.
Синоптики зауважили, що пізніше, впродовж 10-11 січня, в Україні - внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря - очікується суттєве похолодання.
Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях може "впасти" до 14-20 градусів морозу. Місцями - навіть до 23 градусів нижче нуля.
Читайте також, як сніг і ожеледиця паралізували дороги у деяких областях України вже сьогодні.