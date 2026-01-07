На Київ знову насувається снігопад, водіїв просять не користуватися авто
У першій половині дня четверга, 8 січня, у столиці очікується погіршення погодних умов і "великий сніг". Тож вже зараз комунальна корпорація "Київавтодор" готується до подолання наслідків негоди.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповів голова КК "Київавтодор" Олександр Федоренко.
Як планує свою роботу "Київавтодор"
За словами очільника комунальної корпорації, у Києві "у четвер в першій половині дня очікується погіршення погодних умов - снігу 4-5 см на годину".
"І десь до 16-17 години буде такий великий сніг", - додав Федоренко.
Він повідомив, що з огляду на це "Київавтодор" буде працювати "в пасивному режимі":
- здійснювати превентивну обробку;
- формувати колони й очищати проїжджу частину.
Про що просять водіїв і пішоходів
"Закликаємо киян слідкувати за прогнозом погоди та не користуватися власними авто в період негоди, віддавши перевагу громадському транспорту", - наголосив Федоренко.
Він пояснив, що це:
- допоможе уникнути заторів у місті;
- суттєво прискорить роботу комунальних служб і спецтехніки (які прибирають і обробляють вулично-дорожню мережу).
Тим часом водіїв просять "звернути особливу увагу на правила паркування".
"Зокрема не залишати приватні авто на узбіччях доріг, аби не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки, оскільки авто за необхідності будуть евакуйовані", - зауважив голова КК "Київавтодор".
Насамкінець пішоходам під час ускладнення погодних умов рекомендують:
- рухатись тротуарами з обережністю;
- переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях;
- бути особливо уважними.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про суттєве ускладнення погодних умов впродовж 8-11 січня 2026 року.
Вже завтра - у четвер, 8 січня - погода в Україні очікується "складна" й "контрастна". Місцями ймовірні сильні опади - сніг, мокрий сніг і навіть дощ.
В цілому ж негоду зі значним снігом в Україні впродовж 8-9 січня прогнозують у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу.
Тим часом впродовж 10-11 січня - внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря - очікується суттєве похолодання.
Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях може "впасти" до 14-20 градусів морозу. Місцями - навіть до 23 градусів нижче нуля.
Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році в цілому.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.