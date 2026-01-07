На Україну насувається південний циклон: як зміниться погода вже завтра, 8 січня

Впродовж завтрашнього дня, 8 січня, погода в Україні очікується "складна". Місцями ймовірні сильні опади - сніг, мокрий сніг і навіть дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чому погода в Україні завтра буде "складна"

Згідно з інформацією експерта, завтра (у четвер, 8 січня), в Україну "прискаче" південний циклон.

"Через це прогноз буде простий, а ось синоптична ситуація - складна", - зауважила Діденко.

Так, на заході України очікується сніг.

На півночі та у Вінницькій області - мокрий сніг.

На решті території України - дощі.

"Опади будуть часом сильними", - наголосила синоптик.

Крім того, впродовж завтрашнього дня очікуються:

налипання мокрого снігу;

ожеледь;

ожеледиця.

"Скрізь посилиться вітер до сильного", - повідомила Діденко.

Південний циклон над Україною 8 січня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Виходячи з її прогнозу, завтра в Україні будуть також значні температурні контрасти:

на заході - від 3 до 7 градусів морозу;

на півночі - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;

у центрі - від 2 градусів морозу до 6 градусів тепла;

на сході - від 3 до 6 градусів за Цельсієм;

на півдні - від 7 до 14 градусів вище нуля.

"Ось такі вони, південні циклони", - зауважила метеоролог.

У Києві в четвер очікуються мокрий сніг і часом - дощ (опади можуть бути сильними).

Крім того, Діденко попередила мешканців і гостей столиці про сильний північно-східний вітер.

Температура повітря:

найближчої ночі - близько 4 градусів морозу;

завтра вдень - від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.

"Такі бурхливі атмосферні процеси можуть впливати на самопочуття, ускладнювати роботу комунальних служб, ситуацію на дорогах. Південний циклон, що тут скажеш", - підсумувала фахівець.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вночі 8 січня очікується:

помірний сніг та дощ;

температура повітря в середньому від 2 до 4 градусів морозу.

Тим часом на день четверга синоптики прогнозують:

значний мокрий сніг та дощ;

температуру повітря від 0 до 2 градусів зі знаком мінус.

Прогноз погоди на 8 січня від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)