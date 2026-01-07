ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

На Україну насувається південний циклон: як зміниться погода вже завтра, 8 січня

Середа 07 січня 2026 12:02
На Україну насувається південний циклон: як зміниться погода вже завтра, 8 січня Завтра Україну накриє південний циклон, тож погоду прогнозують "складну" (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня, 8 січня, погода в Україні очікується "складна". Місцями ймовірні сильні опади - сніг, мокрий сніг і навіть дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чому погода в Україні завтра буде "складна"

Згідно з інформацією експерта, завтра (у четвер, 8 січня), в Україну "прискаче" південний циклон.

"Через це прогноз буде простий, а ось синоптична ситуація - складна", - зауважила Діденко.

Так, на заході України очікується сніг.

На півночі та у Вінницькій області - мокрий сніг.

На решті території України - дощі.

"Опади будуть часом сильними", - наголосила синоптик.

Крім того, впродовж завтрашнього дня очікуються:

  • налипання мокрого снігу;
  • ожеледь;
  • ожеледиця.

"Скрізь посилиться вітер до сильного", - повідомила Діденко.

На Україну насувається південний циклон: як зміниться погода вже завтра, 8 січняПівденний циклон над Україною 8 січня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Виходячи з її прогнозу, завтра в Україні будуть також значні температурні контрасти:

  • на заході - від 3 до 7 градусів морозу;
  • на півночі - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • у центрі - від 2 градусів морозу до 6 градусів тепла;
  • на сході - від 3 до 6 градусів за Цельсієм;
  • на півдні - від 7 до 14 градусів вище нуля.

"Ось такі вони, південні циклони", - зауважила метеоролог.

У Києві в четвер очікуються мокрий сніг і часом - дощ (опади можуть бути сильними).

Крім того, Діденко попередила мешканців і гостей столиці про сильний північно-східний вітер.

Температура повітря:

  • найближчої ночі - близько 4 градусів морозу;
  • завтра вдень - від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.

"Такі бурхливі атмосферні процеси можуть впливати на самопочуття, ускладнювати роботу комунальних служб, ситуацію на дорогах. Південний циклон, що тут скажеш", - підсумувала фахівець.

На Україну насувається південний циклон: як зміниться погода вже завтра, 8 січняПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вночі 8 січня очікується:

  • помірний сніг та дощ;
  • температура повітря в середньому від 2 до 4 градусів морозу.

Тим часом на день четверга синоптики прогнозують:

  • значний мокрий сніг та дощ;
  • температуру повітря від 0 до 2 градусів зі знаком мінус.

На Україну насувається південний циклон: як зміниться погода вже завтра, 8 січняПрогноз погоди на 8 січня від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про суттєве ускладнення погодних умов в Україні впродовж 8-11 січня 2026 року.

Так, негоду зі значним снігом в Україні впродовж 8-9 січня прогнозують у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу.

Тим часом впродовж 10-11 січня - внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря - очікується суттєве похолодання.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях може "впасти" до 14-20 градусів морозу. Місцями - навіть до 23 градусів нижче нуля.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році в цілому.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

