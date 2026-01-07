Сніг і ожеледиця паралізували дороги: масові ДТП, постраждалі та ускладнений рух

Складні погодні умови в Україні призвели до різкого зростання кількості дорожньо-транспортних пригод. Через сніг, ожеледицю та крижаний дощ аварії фіксують в кількох регіонах країни, є постраждалі.

ДТП у Києві

Уранці 7 січня в Києві сталася масштабна аварія за участі 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській. Рух транспорту в напрямку Вишгорода суттєво ускладнений. На місці працювали патрульні, які організували об’їзд зустрічною смугою. Причиною ДТП, за попередніми даними, стала слизька дорога через ожеледицю.

Аварії з постраждалими на Сумщині

Серйозна ДТП сталася у Роменському районі Сумської області поблизу села Бобрик. Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого транспортний засіб перекинувся.

Унаслідок аварії восьмеро людей зазнали травм. Двох пасажирів із тілесними ушкодженнями госпіталізували, ще шістьом медики надали допомогу на місці без госпіталізації. Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження.

ДТП у Львові та Хмельницькому

У Львові на вулиці Стрийській зафіксували ДТП за участі вантажівки та легкового автомобіля. Аварія сталася вранці 7 січня, рух на цій ділянці був частково ускладнений.

Ще одна аварія сталася у Хмельницькому поблизу дачного масиву "Сонячний". Автомобіль KIA Sorento з’їхав у кювет та перекинувся на дах. Рятувальники перевернули авто та відбуксирували його на проїжджу частину. За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

Складна ситуація на дорогах Закарпаття та Житомирщини

Через сильні снігопади ускладнений рух вантажного транспорту на трасі М06 Київ - Чоп, зокрема на перевальних ділянках із Львівської області у напрямку Закарпаття. Водіїв фур просять за можливості скеровувати транспорт на місця відстою, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

У Житомирській області після хуртовин пішов крижаний дощ, що спричинив утворення суцільної ожеледиці. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Попри це, проїзд дорогами державного значення наразі залишається без суттєвих ускладнень, однак дорожники попереджають про високі ризики нових ДТП.

Попередження рятувальників і поліції

У ДСНС та поліції наголошують, що через негоду ризик аварій значно зростає. Водіям радять не перевищувати швидкість, дотримуватися дистанції та за можливості утриматися від далеких поїздок. Пішоходів закликають бути особливо уважними через ожеледицю на тротуарах і переходах.

Служби закликають українців уважно стежити за прогнозом погоди та враховувати складні дорожні умови під час планування поїздок.