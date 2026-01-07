ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Сильный снег и метели: где в Украине объявили повышенный уровень опасности (карта)

Среда 07 января 2026 16:46
UA EN RU
Сильный снег и метели: где в Украине объявили повышенный уровень опасности (карта) На Украину надвигается непогода со снегопадами и порывами ветра (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают граждан об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине в течение четверга, 8 января. В некоторых областях прогнозируют сильный снег, метель и местами - снежные заносы на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях и почему погода завтра - особенно опасна

Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ об опасных и стихийных метеорологических явлениях, завтра ожидаются:

  • значительный снег и метели - в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях;
  • значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега - в Киевской, Черниговской и Черкасской областях;
  • порывы ветра (со скоростью 15-20 м/с) днем - в западных, южных и центральных областях;
  • гололедица на дорогах - в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

"І уровень опасности, желтый", - сообщили украинцам.

Еще более сложные погодные условия днем четверга, 8 января, ожидаются:

  • в Ровенской области;
  • в Хмельницкой области;
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области.

Там синоптики прогнозируют:

  • сильный снег;
  • метели;
  • на дорогах - местами снежные заносы.

"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к:

  • осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Сильный снег и метели: где в Украине объявили повышенный уровень опасности (карта)Предупреждение УкрГМЦ об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине 8 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

О чем синоптики предупредили жителей Киева и области

Отдельное предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали для территории города Киева и Киевской области.

Так, существенное осложнение погодных условий в столице ожидается в течение четверга (8 января) и пятницы (9 января):

  • 8 января - значительный мокрый снег и дождь, гололед;
  • ночью 9 января - значительный снег, метель;
  • в течение обоих дней (8-9 января) - гололедица на дорогах.

"I уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.

Уточняется, что прирост снежного покрова ожидается около 5-10 см. В западной и северной части Киевской области - до 20 см.

Сильный снег и метели: где в Украине объявили повышенный уровень опасности (карта)Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее, учитывая ухудшение погодных условий и "большой снег" в столице, глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко призвал граждан не пользоваться собственными авто и придерживаться элементарных советов, чтобы не препятствовать работе коммунальщиков и уберечь здоровье.

Между тем метеоролог и синоптик Наталья Диденко объяснила, что в целом погода в Украине завтра будет "сложной" и "контрастной".

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили о непогоде со значительным снегом в течение 8-9 января в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - в связи с перемещением активного циклона с юго-запада.

Синоптики отметили, что позже, в течение 10-11 января, в Украине - в результате вторжения с севера арктического воздуха - ожидается существенное похолодание.

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях может "упасть" до 14-20 градусов мороза. Местами - даже до 23 градусов ниже нуля.

Читайте также, как снег и гололедица парализовали дороги в некоторых областях Украины уже сегодня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Снегопад Погода в Киеве Метеоролог
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка