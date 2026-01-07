Сильный снег и метели: где в Украине объявили повышенный уровень опасности (карта)

Синоптики предупреждают граждан об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине в течение четверга, 8 января. В некоторых областях прогнозируют сильный снег, метель и местами - снежные заносы на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Уточняется, что прирост снежного покрова ожидается около 5-10 см. В западной и северной части Киевской области - до 20 см.

Так, существенное осложнение погодных условий в столице ожидается в течение четверга (8 января) и пятницы (9 января) :

Отдельное предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали для территории города Киева и Киевской области.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине 8 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к:

Напомним, ранее, учитывая ухудшение погодных условий и "большой снег" в столице, глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко призвал граждан не пользоваться собственными авто и придерживаться элементарных советов, чтобы не препятствовать работе коммунальщиков и уберечь здоровье.

Между тем метеоролог и синоптик Наталья Диденко объяснила, что в целом погода в Украине завтра будет "сложной" и "контрастной".

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили о непогоде со значительным снегом в течение 8-9 января в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - в связи с перемещением активного циклона с юго-запада.

Синоптики отметили, что позже, в течение 10-11 января, в Украине - в результате вторжения с севера арктического воздуха - ожидается существенное похолодание.

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях может "упасть" до 14-20 градусов мороза. Местами - даже до 23 градусов ниже нуля.

Читайте также, как снег и гололедица парализовали дороги в некоторых областях Украины уже сегодня.