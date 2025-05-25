ua en ru
Нд, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Загиблий і постраждалі: ДСНС показала наслідки удару росіян по п'ятиповерхівці в Миколаєві

Миколаїв, Неділя 25 травня 2025 06:48
UA EN RU
Загиблий і постраждалі: ДСНС показала наслідки удару росіян по п'ятиповерхівці в Миколаєві Фото: наслідки дронової атаки РФ на Миколїв 25 травня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві через російську повітряну атаку у ніч проти 25 травня загинула людина, постраждали 5 осіб. У житловому будинку, куди було влучання через ворожий дроновий удар, є руйнування і сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа на площі 50 кв.м", - передали рятувальники.

У Службі розповіли, що станом на шосту ранку було деблоковано тіло загиблого чоловіка 1948 року народження.

Крім того, повідомляється, що через російський удар постраждали 5 осіб, серед них підліток.

"Зруйновано два поверхи, інші - пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи. Евакуйовано 210 мешканців", - розповіли в ДСНС.

Також надзвичайники уточнили, що для ліквідації наслідків було залучено 45 рятувальників, 9 одиниць техніки, екстрені служби, співробітники Червоного Хреста та поліції.

"Піротехніки обстежили 3 локації - небезпечних предметів не виявлено", - додали в Службі.

Крім того, надзвичайники показали в мережі фото з місця ліквідації наслідків дронової атаки на Миколаїв цієї ночі.

Наслідки повітряного удару РФ по Миколаєву у ніч проти 25 травня (фото: t.me/dsns_telegram)

Масована повітряна атака РФ на Україну 25 травня

Цієї ночі російській окупанти завдали по території України чергового масованого комбінованого повітряного удару. Ворог бив ракетами різних типів, а також - дронами-камікадзе. Зауважимо, що ця атака стала другою поспіль після вчорашнього масованого обстрілу.

Через атаку у ніч проти 25 травня повідомлялося, зокрема:

Станом на зараз відомо вже про чотирьох загиблих (1 у Миколаєві та 3 у Київській області) в результаті цієї комбінованої атаки.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Пожежа Атака дронів
NEWS
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку
DAILY
Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН