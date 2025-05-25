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У Києві пролунала серія вибухів, у столиці збивають ворожі дрони

Київ, Неділя 25 травня 2025 00:53
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У Києві пролунала серія вибухів, у столиці збивають ворожі дрони Фото: у Києві ведеться робота ППО по ворожих дронах, лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 25 травня було чути вибухи на тлі ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе. У столиці ведеться робота протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Вибухи у районі міста Київ було чути близько 00:40. Їх було кілька, і лунали вони один за одним.

В КМВА заявили про роботу ППО у столиці. Дану інформацію підтвердив мер.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Столиця під атакою ворожих БПЛА. Не нехтуйте своєю безпекою! Перебувайте в укриттях!"- йдеться в заяві міського голови у Telgegram.

Як уточнив глава КМВА, в повітряному просторі навколо Києва фіксують понад десять ворожих безпілотників, й "також підлітають нові".

"По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації", - розповів чиновник.

Він також закликав мешканців Києва "максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях".

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Київ ППО Вибухи Атака дронів
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