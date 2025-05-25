У Чернігові пролунали вибухи під час тривоги

На околицях Чернігова в ніч на 25 травня було чутно вибухи. Військові повідомляли про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського та Повітряні сили України.