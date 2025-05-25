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У Чернігові пролунали вибухи під час тривоги

Чернігів, Неділя 25 травня 2025 02:42
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У Чернігові пролунали вибухи під час тривоги Фото: росіяни обстріляли Черігівську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На околицях Чернігова в ніч на 25 травня було чутно вибухи. Військові повідомляли про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського та Повітряні сили України.

Близько 2 години ночі військові повітряних сил України повідомили мешканців про швидкісну ціль, яку було зафіксовано на півночі Чернігівської області.

Вже за кілька хвилин після цього повідомлення начальник Чернігівської міської військової адміністрації повідомив, що на околицях міста пролунали вибухи.

"Зафіксовано вибухи на околицях міста. Працює ППО", - наголосив він.

Оновлено о 3:30.

Місцеві жителі повідомляють, що у Чернігові було чутно повторні вибухи. За кілька хвилин до цього в Повітряних силах повідомили, що фіксується рух ракети в напрямку міста.

Атака на Україну

В ніч на 25 травня російські окупанти здійснили ракетні пуски з бортів стратегічних бомбардувальників у бік України. Паралельно з тим країну атакували дрони.

Зауважимо, що ввечері 24 травня був зафіксований запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Ворожі ударні БПЛА заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків. Повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.

Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи, а в місті повідомили про роботу ППО.

Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа.

Крім того, у Миколаєві пролунала серія вибухів через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі. У Харкові також були вибухи через удар дронів, у місті сталася пожежа.

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