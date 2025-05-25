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Ворог атакував Миколаїв ударними БПЛА, лунали вибухи

Миколаїв, Неділя 25 травня 2025 01:46
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Ворог атакував Миколаїв ударними БПЛА, лунали вибухи Фото: в Миколаєві було чути вибухи на тлі дронвої атаки (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі в Миколаєві було чути серію вибухів, у бік міста фіксувався рух російських дронів-камікадзе. Є дані про виклик по медичну допомогу на тлі ворожої повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та на миколаївські ЗМІ.

Зауважимо, що у Повітряних силах інформували про ударні БПЛА противника, які рухалися у напрямку Миколаєва. Крім того, також військові фіксували ворожі безпілотники над містом.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич о 00:45 заявляв у своєму Telegram, що загроза дронів-камікадзе для міста - триває.

Ворог атакував Миколаїв ударними БПЛА, лунали вибухи

Приблизно о цей час в миколаївських пабліках розповіли про вибухи, які було чути в районі міста. Їх було кілька. Також повідомлялося про роботу ППО.

Ворог атакував Миколаїв ударними БПЛА, лунали вибухи

Між тим начальник ОВА Кім закликав "не рахувати вибухи в мережі". Та додав, що це особливо стосується тих, хто "не відрізняє виходи і приходи".

Пізніше глава ОВА розповів, що на місце удару викликали медичну допомогу.

"Є виклики "швидкої". Служби працюють", - йдеться в публікації чиновника.

Нічна повітряна атака

Як повідомлялося раніше, ввечері у суботу, 24 травня, був зафіксований запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Ворожі ударні БПЛА заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків. Повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.

Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи, в місті розпочалась робота ППО.

Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа.

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Миколаїв Вибухи Атака дронів
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