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У Харкові через обстріл серед постраждалих - дитина, були прильоти по офісу і підприємству

Харків, Неділя 25 травня 2025 03:09
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У Харкові через обстріл серед постраждалих - дитина, були прильоти по офісу і підприємству Ілюстративне фото: у Харкові уточнили наслідки атаки дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові в результаті ворожої повітряної атаки цієї ночі, 24 травня, вже відомо про трьох постраждалих, серед яких є дитина. У місті фіксуються пошкодження підприємства та офісної будівлі через обстріл.

Як передає РБК-Україна, про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.

За словами міського голови, було пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках.

"Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй надається медична допомога", - розповів він.

Крім того, мер Харкова повідомляв про пожежу на місці одного з "прильотів".

За його словами, у Шевченківському районі "внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в офісну будівлю". При цьому там обійшлося без загоряння.

Також він розповів, що у Шевченківському районі міста внаслідок обстрілу було зафіксовано влучання в офісну будівлю.

О третій ночі міський голова поінформував, що кількість постраждалих у Шевченківському районі вже "зросла до трьох людей".

Комбінована атака вночі 25 травня

Як повідомлялося раніше, у суботу ввечері у Повітряних силах розповіли, що зафіксували запуск з боку військ РФ дронів-камікадзе у бік України. Ударні БПЛА противника заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків. Повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.

Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи, в місті розпочалась робота ППО.

Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа.

Крім того, у Миколаєві пролунала серія вибухів через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі. У Харкові також були вибухи через удар дронів, у місті сталася пожежа. Також повідомлялося про роботу ППО у Чернігові, на околицях якого були вибухи.

Також зауважимо, що російські окупанти запустили зі стратегічної авіації ракети для ударів по Україні цієї ночі. А також у моніторингових групах писали про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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Харків Атака дронів
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