Жертви та постраждалі: у Київській області показали наслідки масованого обстрілу

У Київській області через російську комбіновану повітряну атаку цієї ночі відомо про трьох загиблих, кількість постраждалих сягає десяти. Були оприлюднені кадри з місця ліквідації наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника .

Щодо жертв

За словами чиновника, тіла двох людей були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі.

"Ще одна людина загинула в Бучанському районі", - розповів керівник адміністрації.

Про постраждалих

Глава КОВА повідомив, що у Білоцерківському районі "осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження". Йому була надана медична допомога, обійшлося без госпіталізації.

Також у Білоцерківському районі постраждало ще 5 людей, серед них - двоє дітей, повідомив Калашник

"У Фастівському районі постраждало дві жінки. Ще дві особи постраждало у Бучанському районі. Загалом вже фіксується 10 постраждалих", - передав чиновник

Ліквідація наслідків ударів, фото з місця

Глава КОВА також розповів, що на місцях працює ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади.

"Наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області. Більш детальна інформація згодом", - йдеться в заяві чиновника.

Також він звернув увагу, що ворожа повітряна атака досі триває, та закликав місцевих мешканців не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Наслідки комбінованої повітряної атаки з боку РФ по Київській області 25 травня (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)