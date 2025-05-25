ua en ru
Нд, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Жертви та постраждалі: у Київській області показали наслідки масованого обстрілу

Неділя 25 травня 2025 05:33
UA EN RU
Жертви та постраждалі: у Київській області показали наслідки масованого обстрілу Фото: наслідки ударів РФ по Київській області 25 травня (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області через російську комбіновану повітряну атаку цієї ночі відомо про трьох загиблих, кількість постраждалих сягає десяти. Були оприлюднені кадри з місця ліквідації наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Щодо жертв

За словами чиновника, тіла двох людей були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі.

"Ще одна людина загинула в Бучанському районі", - розповів керівник адміністрації.

Про постраждалих

Глава КОВА повідомив, що у Білоцерківському районі "осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження". Йому була надана медична допомога, обійшлося без госпіталізації.

Також у Білоцерківському районі постраждало ще 5 людей, серед них - двоє дітей, повідомив Калашник

Фастівському районі постраждало дві жінки. Ще дві особи постраждало у Бучанському районі. Загалом вже фіксується 10 постраждалих", - передав чиновник

Ліквідація наслідків ударів, фото з місця

Глава КОВА також розповів, що на місцях працює ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади.

"Наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області. Більш детальна інформація згодом", - йдеться в заяві чиновника.

Також він звернув увагу, що ворожа повітряна атака досі триває, та закликав місцевих мешканців не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Наслідки комбінованої повітряної атаки з боку РФ по Київській області 25 травня (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)

Комбінована атака вночі 25 травня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали по Україні масованих повітряних ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів. Вибух лунали у Києві, у Харкові, в Миколаєві, в Одесі, у Чернігові, а також повідомлялося про вибухи в Сумах, у Запорізькій та Тернопільській областях. У регіонах активно велась робота ППО.

Подробиці про ракетно-дронову атаку РФ цієї ночі РБК-Україна зібрало в окремому матеріалі.

Також додамо, що у Києві уточнили дані щодо наслідків ворожого масованого обстрілу, в результаті якого у столиці постраждало 11 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна Росії проти України Ракетний удар Атака дронів
NEWS
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку
DAILY
Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН