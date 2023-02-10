ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили ППО збили 10 ракет над Києвом, є пошкодження електромереж

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 12:21
Сили ППО збили 10 ракет над Києвом, є пошкодження електромереж Ілюстративне фото: сили ППО збили 10 ракет над Києвом, є пошкодження електромереж (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сили протиповітряної оборони України збили 10 російських ракет над Києвом під час масованої атаки 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Кличко повідомив, що у столиці є пошкодження електромереж. Енергетики вже працюють над їхнім відновленням.

При цьому постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні сили ППО збили 13 російських ракет над Одеською областю. Також знищені усі ворожі ракети, які були випущені по території Львова та області.

У Хмельницькій області сили ППО збили іранський дрон та крилату ракету

РБК-Україна повідомляло усі подробиці сьогоднішньої атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України. Є перебої зі світлом
Окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України. Є перебої зі світлом
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм