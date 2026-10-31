Чому у Києві різко погіршилася ситуація зі світлом: пояснення ДТЕК

У Києві 31 жовтня різко погіршилася ситуація зі світлом - відключень стало більше. Причиною є останні удари Росії по енергооб'єктах, зокрема ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Учора, 30 жовтня, ворог завдав ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ.

Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою.

Енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.

"Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень", - зазначили у ДТЕК.