Чому у Києві різко погіршилася ситуація зі світлом: пояснення ДТЕК
У Києві 31 жовтня різко погіршилася ситуація зі світлом - відключень стало більше. Причиною є останні удари Росії по енергооб'єктах, зокрема ТЕЦ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Учора, 30 жовтня, ворог завдав ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ.
Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою.
Енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.
"Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень", - зазначили у ДТЕК.
Нагадаємо, у суботу, 31 жовтня, у Києві значно збільшили тривалість відключень світла.
Частина киян може залишатися без світла більшу частину доби. У деяких чергах на електроенергію передбачено до 2 годин за день.
Тривалість знеструмлень залежить від конкретної черги, тому киянам варто перевірити графік, який стосується їхньої адреси.