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Чому у Києві різко погіршилася ситуація зі світлом: пояснення ДТЕК

13:05 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Чому у Києві різко погіршилася ситуація зі світлом: пояснення ДТЕК Ілюстративне фото: у ДТЕК пояснили, чому у Києві різко погіршилася ситуація зі світлом (колаж РБК-Україна)
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У Києві 31 жовтня різко погіршилася ситуація зі світлом - відключень стало більше. Причиною є останні удари Росії по енергооб'єктах, зокрема ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Учора, 30 жовтня, ворог завдав ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ.

Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою.

Енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.

"Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень", - зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, у суботу, 31 жовтня, у Києві значно збільшили тривалість відключень світла.

Частина киян може залишатися без світла більшу частину доби. У деяких чергах на електроенергію передбачено до 2 годин за день.

Тривалість знеструмлень залежить від конкретної черги, тому киянам варто перевірити графік, який стосується їхньої адреси.

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