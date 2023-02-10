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Усі ракети знищені, світла частково немає: Садовий про ситуацію у Львівській області

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П'ятниця 10 лютого 2023 12:05
Усі ракети знищені, світла частково немає: Садовий про ситуацію у Львівській області Фото: Андрій Садовий, міський голова Львова(Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Попередньо відомо, що ППО знищила усі ворожі ракети, які були випущені по території Львова й Львівської області. Світла частково немає.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий розповів в коментарі РБК-Україна.

"Були ракети, які випущені по території Львова і області. Слава богу, на дану хвилину всі ракети знищені системою ППО попередньо, але всі чекаємо на офіційну інформацію. Всі зараз в укритті і всі чекають відповідних команд. Світло частково є, частково немає", - розповів Садовий.

Водночас міський голова зауважив, що ситуація може змінитись будь-якої миті.

По усій території України зранку пролунала масштабна повітряна тривога, росіяни випустили десятки ракет. Агентство розкривало усі подробиці масованого обстрілу ворога.

Під час тривоги у Львівській області та Львові пролунала серія вибухів. Голова ОВА Максим Козицький попередив про перебої в електропостачанні.

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