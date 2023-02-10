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Сили ППО збили "Шахед" та крилату ракету у Хмельницькій області

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Хмельницька область, П'ятниця 10 лютого 2023 11:53
Сили ППО збили "Шахед" та крилату ракету у Хмельницькій області Ілюстративне фото: сили ППО збили "Шахед" та крилату ракету у Хмельницькій області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сили протиповітряної оборони України збили іранський дрон-камікадзе "Шахед" та російську крилату ракету у Хмельницькій області під час масованої атаки 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

При цьому Гамалій повідомив, що є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.

Пожежу на місці вже ліквідували, обійшлося без постраждалих. Наразі підраховуються матеріальні збитки.

РБК-Україна повідомляло, що у Хмельницькому пролунали вибухи. Частина міста залишилась без електропостачання. Збої можуть бути й у водопостачанні.

Тим часом повітряна тривога продовжується по всій Україні, тому усім мешканцям слід перебувати в укриттях.

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