Силы ПВО сбили 10 ракет над Киевом, есть повреждения электросетей

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 российских ракет над Киевом во время массированной атаки 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

Кличко сообщил, что в столице есть повреждение электросетей. Энергетики уже работают над их восстановлением.

При этом пострадавших нет.

Напомним, сегодня силы ПВО сбили 13 российских ракет над Одесской областью. Также уничтожены все вражеские ракеты, выпущенные по территории Львова и области.

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РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней атаки.

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