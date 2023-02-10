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Силы ПВО сбили 10 ракет над Киевом, есть повреждения электросетей

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Киев, Пятница 10 февраля 2023 12:21
Силы ПВО сбили 10 ракет над Киевом, есть повреждения электросетей Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 10 ракет над Киевом, есть повреждения электросетей (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 российских ракет над Киевом во время массированной атаки 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Кличко сообщил, что в столице есть повреждение электросетей. Энергетики уже работают над их восстановлением.

При этом пострадавших нет.

Напомним, сегодня силы ПВО сбили 13 российских ракет над Одесской областью. Также уничтожены все вражеские ракеты, выпущенные по территории Львова и области.

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РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней атаки.

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