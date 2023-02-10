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Сили ППО збили 13 російських ракет над Одеською областю

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Одеська область, П'ятниця 10 лютого 2023 12:09
Сили ППО збили 13 російських ракет над Одеською областю Ілюстративне фото: сили ППО збили 13 російських ракет над Одеською областю (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сили протиповітряної оборони збили 13 російських ракет над Одеською областю під час масованої атаки 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

Він зазначив, що сьогодні росіяни здійснили масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.

"Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі! Слава Україні!" - написав він.

Зазначимо, що сили ППО збили іранський дрон та крилату ракету у Хмельницькій області.

До того ж, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські ракети, які летіли з акваторії Чорного моря, перетнули кордони Молдови та Румунії.

РБК-Україна повідомляло усі подробиці сьогоднішньої атаки.

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