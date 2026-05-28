Сили оборони уразили Туапсинський НПЗ і Storm Shadow вдарили по об'єкту ВПС Росії

Удари по НПЗ Росії

Нагадаємо, Україна продовжує застосовувати "далекобійні санкції" проти російської нафтопереробки.

Так, у ніч на 21 травня під ударом українських дронів опинився Сизранський НПЗ, розташований на відстані понад 800 км від кордону.

Також раніше українські дрони атакували Ярославль - під ударом був один із найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки.

РБК-Україна також писало, що після серії атак безпілотників низка найбільших НПЗ у центральній частині Росії скоротила або повністю зупинила виробництво пального.

Раніше Reuters повідомило, що майже всі найбільші НПЗ у центральній Росії зупинилися або суттєво скоротили виробництво через масовані удари українських дронів.

На цьому тлі ситуація з безпекою в Росії почала серйозно впливати на настрої місцевого населення, росіян більше турбують новини про обстріли регіонів, ніж події на фронті.