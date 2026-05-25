Storm Shadow вразили важливий об'єкт РФ у Луганській області

21:55 25.05.2026 Пн
2 хв
Такі удари спрямовані на ослаблення системи управління російськими військами
aimg Анастасія Никончук
Storm Shadow вразили важливий об'єкт РФ у Луганській області Ілюстративне фото: вибух (GettyImages)
У понеділок, 25 травня, Повітряні сили ЗСУ застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow для ураження командного пункту і вузла зв'язку російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: Аеропорт Калінінграда вперше з початку війни закрили для польотів

Удар по об'єкту управління

Метою атаки став важливий пункт управління і зв'язку противника, який забезпечував координацію дій на цій ділянці фронту. За даними ЗСУ, об'єкт було успішно уражено.

Значення операції

В українському командуванні підкреслюють, що такі дії демонструють системний підхід до планування операцій і здатність вражати критично важливі елементи військової інфраструктури противника.

Зазначається, що подібні удари спрямовані на зниження керованості російських сил на тимчасово окупованих територіях і ускладнення координації їхніх дій.

Застосування далекобійних засобів ураження, таких як Storm Shadow, розглядається як частина комплексної стратегії, спрямованої на ослаблення командних можливостей противника на значній відстані від лінії фронту.

У військовому командуванні підкреслюють, що жоден з об'єктів російської армії на території України не може вважатися повністю захищеним.

Нагадуємо, що на початку червня Росія має намір ввести масштабні обмеження на використання повітряного простору над Москвою для цивільної авіації. Заборони торкнуться польотів на висотах до 5100 метрів.

Зазначимо, що в ніч на 25 травня Сили оборони України атакували кілька військових і логістичних об'єктів на території Росії. Однією з цілей стала нафтобаза "Білець" у Брянській області.

"Гаряча фаза" війни закінчиться до зими? Нардеп розкрила деталі зустрічі з Зеленським
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою