Storm Shadow вразили важливий об'єкт РФ у Луганській області

У понеділок, 25 травня, Повітряні сили ЗСУ застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow для ураження командного пункту і вузла зв'язку російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.

Удар по об'єкту управління

Метою атаки став важливий пункт управління і зв'язку противника, який забезпечував координацію дій на цій ділянці фронту. За даними ЗСУ, об'єкт було успішно уражено.

Значення операції

В українському командуванні підкреслюють, що такі дії демонструють системний підхід до планування операцій і здатність вражати критично важливі елементи військової інфраструктури противника.

Зазначається, що подібні удари спрямовані на зниження керованості російських сил на тимчасово окупованих територіях і ускладнення координації їхніх дій.

Застосування далекобійних засобів ураження, таких як Storm Shadow, розглядається як частина комплексної стратегії, спрямованої на ослаблення командних можливостей противника на значній відстані від лінії фронту.

У військовому командуванні підкреслюють, що жоден з об'єктів російської армії на території України не може вважатися повністю захищеним.