Силы обороны поразили Туапсинский НПЗ и Storm Shadow ударили по объекту ВВС России

10:55 28.05.2026 Чт
Это уже пятая атака на НПЗ в Туапсе за весну
aimg Татьяна Степанова
Фото: Силы обороны поразили Туапсинский НПЗ и Storm Shadow ударили по объекту ВВС России (Getty Images)

Силы обороны Украины поразили НПЗ в Туапсе и ударили ракетами Storm Shadow по программно-аппаратному комплексу средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В ночь на 27 мая подразделениями Сил обороны Украины поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарский край, рф). Зафиксирован пожар и задымление на территории предприятия. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Мощность переработки составляет около 12 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит топливо, в том числе для обеспечения вооруженных сил РФ.

Также подразделения Воздушных сил ВСУ с использованием ракет воздушного базирования Storm Shadow поразили программно-аппаратные комплексы средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ в районах Воронежа (Воронежская обл.), Таганрога (Ростовская обл.) и Севастополя (ВОТ АР Крым).

Кроме того, Силы обороны Украины поразили командные пункты подразделений оккупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино Луганской области.

Также поражен склад материально-технических средств в Сорокино Луганской области и производство дронов в районе Азовского Запорожской области.

Среди прочего, поражена радиолокационная станция "Небо-СВ" в районе Каменки и командно-штабная машина из состава комплекса "Бук-М2" оккупантов вблизи Кадиевки Луганской области.

Удары по НПЗ России

Напомним, Украина продолжает применять "дальнобойные санкции" против российской нефтепереработки.

Так, в ночь на 21 мая под ударом украинских дронов оказался Сызранский НПЗ, расположенный на расстоянии более 800 км от границы.

Также ранее украинские дроны атаковали Ярославль - под ударом был один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

РБК-Украина также писало, что после серии атак беспилотников ряд крупнейших НПЗ в центральной части России сократил или полностью остановил производство топлива.

Ранее Reuters сообщило, что почти все крупнейшие НПЗ в центральной России остановились или существенно сократили производство из-за массированных ударов украинских дронов.

На этом фоне ситуация с безопасностью в России начала серьезно влиять на настроения местного населения, россиян больше беспокоят новости об обстрелах регионов, чем события на фронте.

