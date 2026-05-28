Силы обороны поразили Туапсинский НПЗ и Storm Shadow ударили по объекту ВВС России

Удары по НПЗ России

Напомним, Украина продолжает применять "дальнобойные санкции" против российской нефтепереработки.

Так, в ночь на 21 мая под ударом украинских дронов оказался Сызранский НПЗ, расположенный на расстоянии более 800 км от границы.

Также ранее украинские дроны атаковали Ярославль - под ударом был один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

РБК-Украина также писало, что после серии атак беспилотников ряд крупнейших НПЗ в центральной части России сократил или полностью остановил производство топлива.

Ранее Reuters сообщило, что почти все крупнейшие НПЗ в центральной России остановились или существенно сократили производство из-за массированных ударов украинских дронов.

На этом фоне ситуация с безопасностью в России начала серьезно влиять на настроения местного населения, россиян больше беспокоят новости об обстрелах регионов, чем события на фронте.