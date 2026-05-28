Сили оборони уразили Туапсинський НПЗ і Storm Shadow вдарили по об'єкту ВПС Росії

Сили оборони України уразили НПЗ у Туапсе та вдарили ракетами Storm Shadow по програмно-апаратному комплексу засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Серед іншого, уражено радіолокаційну станцію "Небо-СВ" у районі Кам’янки та командно-штабну машину зі складу комплексу "Бук-М2" окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво дронів у районі Азовського Запорізької області.

Крім того, Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області.

Також підрозділи Повітряних сил ЗСУ з використанням ракет повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа (Воронезька обл.), Таганрога (Ростовська обл.) та Севастополя (ТОТ АР Крим).

Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 12 млн тонн нафти на рік.

У ніч на 27 травня підрозділами Сил оборони України уражено нафтопереробний завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарський край, рф). Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари по НПЗ Росії

Нагадаємо, Україна продовжує застосовувати "далекобійні санкції" проти російської нафтопереробки.

Так, у ніч на 21 травня під ударом українських дронів опинився Сизранський НПЗ, розташований на відстані понад 800 км від кордону.

Також раніше українські дрони атакували Ярославль - під ударом був один із найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки.

РБК-Україна також писало, що після серії атак безпілотників низка найбільших НПЗ у центральній частині Росії скоротила або повністю зупинила виробництво пального.

Раніше Reuters повідомило, що майже всі найбільші НПЗ у центральній Росії зупинилися або суттєво скоротили виробництво через масовані удари українських дронів.

На цьому тлі ситуація з безпекою в Росії почала серйозно впливати на настрої місцевого населення, росіян більше турбують новини про обстріли регіонів, ніж події на фронті.