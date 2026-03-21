ua en ru
Сб, 21 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, - Генштаб

14:50 21.03.2026 Сб
2 хв
Підприємство задіянє в забезпеченні російської армії
aimg Тетяна Степанова
Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, - Генштаб Фото: Сили оборони уразили Саратовський НПЗ (wikipedia.org)

Сили оборони України у ніч на 21 березня атакували об'єкти Саратовського нафтопереробного заводу у Саратовській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що дане підприємство забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії.

Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.

За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, минулого тижня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Афіпський" та інфраструктуру порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.

У ніч на 8 березня дрони атакували станцію перекачування нафти в Краснодарському краї Росії. На об'єкті спалахнула велика пожежа.

А у ніч на 2 березня Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони уразила військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру РФ в порту "Новоросійськ".

Уражений термінал у російському порту є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

Ніч проти 28 лютого у Краснодарському краї також видалася "спекотною" для російської нафтової галузі. У станиці Новомінська спалахнула пожежа на міні-НПЗ "Албашнефть" після падіння уламків безпілотника.

У ніч на 19 лютого безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтобазу "Великолукська" у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України.

Валерій Саратов Збройні сили України НПЗ Генштаб ВСУ Війна в Україні Атака дронів
США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
