Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, - Генштаб

14:50 21.03.2026 Сб
2 мин
Предприятие задействует в обеспечении российской армии
aimg Татьяна Степанова
Фото: Силы обороны поразили Саратовский НПЗ (wikipedia.org)

Силы обороны Украины в ночь на 21 марта атаковали объекты Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что данное предприятие обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, которые используются для нужд оккупационной армии.

Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн.

По предварительной информации, повреждены установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары по российским НПЗ

Напомним, на прошлой неделе Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Афипский" и инфраструктуру порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

В ночь на 8 марта дроны атаковали станцию перекачки нефти в Краснодарском крае России. На объекте вспыхнул крупный пожар.

А в ночь на 2 марта Служба безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны поразила военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру РФ в порту "Новороссийск".

Пораженный терминал в российском порту является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, воюющие в Украине.

Ночь на 28 февраля в Краснодарском крае также выдалась "жаркой" для российской нефтяной отрасли. В станице Новоминская вспыхнул пожар на мини-НПЗ "Албашнефть" после падения обломков беспилотника.

В ночь на 19 февраля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили нефтебазу "Великолукская" в Псковской области почти в 500 км от государственной границы Украины.

