Сили оборони уразили два нафтові танкери РФ у Новоросійську, - Зеленський

За його словами, ці судна належали до так званого "тіньового флоту" РФ і активно використовувалися для транспортування нафти.

"Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту - уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ", - заявив президент.

Він подякував начальнику Генерального штабу ЗСУ Андрію Гнатову, контррозвідці Служби безпеки України та Військово-морським силам України за проведення операції.

"Українська далекобійність буде всебічно розвиватися - на морі, у небі та на землі. Слава Україні", - підсумував Зеленський.

Удари по Новоросійську

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з’являлися відео пожежі на нафтотерміналі "Шесхаріс". Також повідомлялося про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі танкери.

За даними ЗМІ, середньомісячний експорт нафти з Росії впав до мінімуму за останні вісім місяців. Однією з причин називають перебої в роботі терміналу "Шесхаріс".