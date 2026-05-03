UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сили оборони уразили два нафтові танкери РФ у Новоросійську, - Зеленський

09:58 03.05.2026 Нд
2 хв
СБУ та ВМС влаштували окупантам неприємний сюрприз прямо на вході в порт
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони уразили два нафтові танкери РФ в акваторії порту Новоросійськ, які використовувалися для перевезення нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Читайте також: Найбільший чорноморський порт РФ працює з обмеженнями після атак України, - Bloomberg

За його словами, ці судна належали до так званого "тіньового флоту" РФ і активно використовувалися для транспортування нафти.

"Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту - уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ", - заявив президент.

Він подякував начальнику Генерального штабу ЗСУ Андрію Гнатову, контррозвідці Служби безпеки України та Військово-морським силам України за проведення операції.

"Українська далекобійність буде всебічно розвиватися - на морі, у небі та на землі. Слава Україні", - підсумував Зеленський.

Удари по Новоросійську

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з’являлися відео пожежі на нафтотерміналі "Шесхаріс". Також повідомлялося про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі танкери.

За даними ЗМІ, середньомісячний експорт нафти з Росії впав до мінімуму за останні вісім місяців. Однією з причин називають перебої в роботі терміналу "Шесхаріс".

Як зазначав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, Новоросійськ є ключовим портом РФ для експорту нафти, який напряму впливає на фінансування війни.

За його словами, удари по такій інфраструктурі спрямовані на зменшення можливостей Росії фінансувати агресію проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаСлужба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяВМС Українитіньовий флотВолодимир Зеленський