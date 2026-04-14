Атака на Новоросійськ спрацювала: експорт нафти з РФ впав до мінімуму за 8 місяців, - ЗМІ

21:48 14.04.2026 Вт
Чому доходи Кремля все одно зростають?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: нафтовий експорт Росії впав (Getty Images)

Середньомісячний експорт нафти з РФ впав до мінімальних показників за останні вісім місяців. Головною причиною став тривалий простій терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Найбільший чорноморський порт РФ працює з обмеженнями після атак України

Агентство зазначає, що в період з 16 березня по 12 квітня 2026 року обсяги постачань становили в середньому 3,22 млн барелів на добу, що є найнижчим рівнем із серпня 2025 року.

Порівняно з попереднім звітним періодом, середньодобовий експорт скоротився на 200 тисяч барелів. Головним чинником падіння став простій терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, який припинив роботу на п’ять днів після атаки в ніч проти 5 квітня.

Попри фізичне скорочення обсягів, прибутки агресора продовжують зростати завдяки світовому подорожчанню сировини. Зокрема, у період з 16 березня до 12 квітня РФ заробляла 2,12 млрд. доларів на тиждень, а з 9 березня по 5 квітня - 2,07 млрд.

Нафта марки Urals у Балтійському морі здорожчала до 95,83 доларів за барель, у Чорному - до 94,18 доларів. Вартість російської сировини, вже доставленої до Індії, сягнула 126,34 доларів за барель.

Ключовими споживачами залишаються Китай, Індія та Туреччина. Водночас Bloomberg фіксує посилення конспірації: російські танкери все частіше приховують реальні пункти призначення, вказуючи замість них "Суец" або "Порт-Судан", що значно ускладнює відстеження кінцевих покупців.

Нагадаємо, в ніч на 5 квітня дрони вдарили по Новоросійську - у мережі з’являлися відео пожежі на терміналі "Шесхаріс". Крім того, були повідомлення про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі танкери.

Зазначимо, атаки тривали і в наступні дні - згідно з даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 7 квітня було уражено нафтовий термінал у порту Усть-Луга на Балтійському морі.

Через удари РФ тимчасово призупиняла відвантаження нафти через порти Приморськ і Усть-Луга - інфраструктура зазнала пошкоджень, на об’єктах виникали пожежі.

РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта