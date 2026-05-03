Силы обороны поразили два нефтяных танкера РФ в Новороссийске, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны поразили два нефтяных танкера РФ в акватории порта Новороссийск, которые использовались для перевозки нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
По его словам, эти суда принадлежали к так называемому "теневому флоту" РФ и активно использовались для транспортировки нефти.
"Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота - поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск", - заявил президент.
Он поблагодарил начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, контрразведку Службы безопасности Украины и Военно-морские силы Украины за проведение операции.
"Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться - на море, в небе и на земле. Слава Украине", - подытожил Зеленский.
Напомним, в ночь на 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - в сети появлялись видео пожара на нефтетерминале "Шесхарис". Также сообщалось о взрывах на объекте "Транснефти", где обслуживаются крупные танкеры.
По данным СМИ, среднемесячный экспорт нефти из России упал до минимума за последние восемь месяцев. Одной из причин называют перебои в работе терминала "Шесхарис".
Как отмечал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, Новороссийск является ключевым портом РФ для экспорта нефти, который напрямую влияет на финансирование войны.
По его словам, удары по такой инфраструктуре направлены на уменьшение возможностей России финансировать агрессию против Украины.