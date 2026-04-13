ua en ru
Пн, 13 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Найбільший чорноморський порт РФ працює з обмеженнями після атак України, - Bloomberg

19:24 13.04.2026 Пн
2 хв
Яку частину порту виведено з ладу?
aimg Марія Науменко
Найбільший чорноморський порт РФ працює з обмеженнями після атак України, - Bloomberg Ілюстративне фото: нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську (Getty Images)

Експорт нафти з найбільшого російського порту на Чорному морі - Новоросійська - залишається обмеженим після атак українських дронів. Два ключові причали досі не відновили роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Україна витісняє РФ з Чорного моря: що залишилося від "грози" після атаки на фрегат

Йдеться про причали №1 і №1а на терміналі "Шесхаріс", які зазвичай обслуговують великі танкери класів Suezmax і Aframax. За даними супутникових знімків Copernicus і джерел у сфері судноплавства, вони залишаються порожніми.

Наразі завантаження здійснюється лише на причалі №2, який може приймати менші судна типу Aframax. Це суттєво обмежує можливості порту з експорту нафти.

Порт Новоросійськ є ключовим для російського нафтового експорту. За даними Bloomberg, у першому кварталі звідти відвантажували близько 540 тисяч барелів нафти на добу.

Остання атака дронів призвела до тимчасового зупинення завантаження та пошкодження інфраструктури. Українська сторона заявляла про ураження щонайменше п’яти причалів і трубопроводів, які забезпечують роботу терміналу.

Водночас частина інфраструктури продовжує працювати. Зокрема, причали №6 і №7, які обслуговують нафтопродукти, залишаються активними.

Дронові удари по нафтовій інфраструктурі Росії

Поточні обмеження в роботі порту пов’язані з нещодавніми атаками безпілотників на російську нафтову інфраструктуру.

Зокрема, в ніч на 5 квітня дрони вдарили по Новоросійську - у мережі з’являлися відео пожежі на терміналі "Шесхаріс", а також повідомлення про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі танкери.

Атаки тривали і в наступні дні. За даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 7 квітня було уражено нафтовий термінал у порту Усть-Луга на Балтійському морі.

Через удари РФ тимчасово призупиняла відвантаження нафти через порти Приморськ і Усть-Луга - інфраструктура зазнала пошкоджень, на об’єктах виникали пожежі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НАФТА порт
Новини
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта