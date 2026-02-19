"Сигізмунд мріє злиняти послом": що на плівках НАБУ у справі Галущенка
Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові плівки у справі "Мідас", у яких фігурує колишній міністр енергетики України Герман Галущенко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане НАБУ.
Варто зазначити, що на опублікованих записах самого Галущенка немає, але є розмови інших фігурантів справи, в яких фігурує кодове ім'я "Сигізмунд" та "Професор". За версією НАБУ, так називали саме Галущенка.
Корупційна схема в "Енергоатомі"
Слідство встановило, що злочинна організація налагодила схему отримання "відкатів", які становили від 10% до 15% вартості контрактів державного підприємства "Енергоатом".
Діяла схема "шлагбаум": компанії-підрядники отримували оплату від "Енергоатома" виключно після сплати відкату.
Аби ця схема працювала, тодішній міністр енергетики Галущенко особисто лобіював мораторій на виплату заборгованостей підприємства.
Тіньові гроші передавалися довіреній особі під псевдонімом "Рокет" або завозилися готівкою безпосередньо до столичного офісу організації на Софіївській площі.
Усі корупційні надходження фіксувалися у чорній бухгалтерії під назвою "Комплекс". За цією статтею протягом 2021-2025 років пройшло понад 112 мільйонів доларів.
Механізм відмивання коштів
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (Карибський басейн) було відкрито інвестиційний фонд, директором якого став професійний фахівець із легалізації доходів.
Щоб приховати участь посадовця у злочинній схемі, на Маршаллових Островах створили компанії на колишню дружину та дітей ексміністра.
Ці компанії увійшли до структури трасту в Сент-Кітс і Невіс та інвестували у фонд, який відкрив рахунки у трьох банках Швейцарії.
Легалізація частки посадовця здійснювалася через криптовалюту з подальшим виведенням на швейцарські рахунки або видачею готівки у різних країнах.
Суми та витрати "Сигізмунда"
Слідство встановило, що за 2021-2025 роки на користь Галущенка було відмито 12 млн доларів.
З них понад 7,4 млн доларів надійшло на рахунки офшорних компаній, а ще майже 4 млн доларів були видані готівкою у Швейцарії.
Отримані кошти родина витрачала на престижне навчання дітей у Швейцарії, поповнення карток колишньої дружини, медичні послуги у приватній клініці спільника, а також на купівлю брендового одягу в київських бутіках.
"Сигізмунд мріє злиняти послом"
На плівках зафіксована розмова "Шугармена" (Олександр Цукерман) з "Рьошиком" (Ігор Фурсенко) та іншими фігурантами.
"Шугармен" розповідав, що Галущенко "мріє злиніти кудись послом", адже він на посаді сіністра енергетики вже 4 роки.
Фото: скріни з плівок НАБУ
Затримання Галущенка
Нагадаємо, у ніч на 15 лютого детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка під час спроби виїхати за кордон потягом.
Прикордонна служба заздалегідь отримала відповідний запит від правоохоронців щодо інформування у разі його появи на пункті пропуску.
16 лютого Галущенку повідомили про підозру у межах справи "Мідас". Його підозрюють у причетності до масштабної схеми легалізації коштів через офшорні структури та інвестиційний фонд, пов’язаний із родиною фігуранта.
Вже 17 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики.
Суд призначив Галущенку тримання під вартою строкм на 60 днів. Альтернативою суд визначив заставу у 200 млн гривень.
Сам же Галущенко у суді говорив про те, яку заставу він готовий внести для виходу із СІЗО. За його словами, він би "мільйонів 20-30 знайшов".
Корупція в енергетиці
Нагадаємо, у листопаді минулого року у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".
Слідство встановило діяльність організованої групи, яка, за версією правоохоронців, впливала на рішення у державному енергетичному секторі, зокрема в АТ "НАЕК "Енергоатом", і вимагала від контрагентів неправомірну вигоду у розмірі 10-15% від вартості контрактів.
Серед фігурантів справи - посадовці та бізнесмени, зокрема член НКРЕКП Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, колишній виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатома" Дмитро Басов та ексзаступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.
За даними слідства, учасники схеми впливали на кадрові рішення, закупівлі та фінансові операції підприємства.
У справі також фігурував колишній міністр енергетики Герман Галущенко.
Згодом Галущенка, якого раніше відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції, звільнили з посади 323 голосами. Разом із ним депутати відправили у відставку тодішнього міністра енергетики Світлану Гринчук.
21 листопада Галущенко, за даними джерел РБК-Україна, побував на допиті в НАБУ.
Більше про операцію "Мідас" щодо корупції в енергетиці - в окремому матеріалі РБК-Україна.