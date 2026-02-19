"Сигизмунд мечтает слинять послом": что на пленках НАБУ по делу Галущенко

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новые пленки по делу "Мидас", в которых фигурирует бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео , опубликованное НАБУ.

Стоит отметить, что на опубликованных записях самого Галущенко нет, но есть разговоры других фигурантов дела, в которых фигурирует кодовое имя "Сигизмунд" и "Профессор". По версии НАБУ, так называли именно Галущенко.

Коррупционная схема в "Энергоатоме"

Следствие установило, что преступная организация наладила схему получения "откатов", которые составляли от 10% до 15% стоимости контрактов государственного предприятия "Энергоатом".

Действовала схема "шлагбаум": компании-подрядчики получали оплату от "Энергоатома" исключительно после уплаты отката.

Чтобы эта схема работала, тогдашний министр энергетики Галущенко лично лоббировал мораторий на выплату задолженностей предприятия.

Теневые деньги передавались доверенному лицу под псевдонимом "Рокет" или завозились наличными непосредственно в столичный офис организации на Софиевской площади.

Все коррупционные поступления фиксировались в черной бухгалтерии под названием "Комплекс". По этой статье в течение 2021-2025 годов прошло более 112 миллионов долларов.

Механизм отмывания средств

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (Карибский бассейн) был открыт инвестиционный фонд, директором которого стал профессиональный специалист по легализации доходов.

Чтобы скрыть участие чиновника в преступной схеме, на Маршалловых Островах создали компании на бывшую жену и детей экс-министра.

Эти компании вошли в структуру траста в Сент-Китс и Невис и инвестировали в фонд, который открыл счета в трех банках Швейцарии.

Легализация доли чиновника осуществлялась через криптовалюту с последующим выводом на швейцарские счета или выдачей наличных в разных странах.

Суммы и расходы "Сигизмунда"

Следствие установило, что за 2021-2025 годы в пользу Галущенко было отмыто 12 млн долларов.

Из них более 7,4 млн долларов поступило на счета оффшорных компаний, а еще почти 4 млн долларов были выданы наличными в Швейцарии.

Полученные средства семья тратила на престижное обучение детей в Швейцарии, пополнение карточек бывшей жены, медицинские услуги в частной клинике сообщника, а также на покупку брендовой одежды в киевских бутиках.

"Сигизмунд мечтает слинять послом"

На пленках зафиксирован разговор "Шугармена" (Александр Цукерман) с "Решиком" (Игорь Фурсенко) и другими фигурантами.

"Шугармен" рассказывал, что Галущенко "мечтает слинять куда-то послом", ведь он на должности синистра энергетики уже 4 года.

Фото: скрины с пленок НАБУ