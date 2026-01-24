Сибіга про нічну атаку РФ: ракети Путіна уразили не лише українців, а й переговорний стіл

"Цинічно, що Путін віддав наказ про жорстокий масовий ракетний удар по Україні саме в той момент, коли делегації зустрічалися в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети уразили не лише наш народ, але й сам переговорний стіл", - наголосив Сибіга.

Він зазначив що два найбільших міста, Київ та Харків, цієї ночі здригнулися від гучних вибухів. Були застосовані десятки балістичних та авіаційних балістичних ракет, а також сотні безпілотників.

Основні цілі залишилися незмінними: енергетичні об'єкти та житлові райони. Росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, скоюючи воєнні злочини та злочини проти людяності.

"Цей варварський напад ще раз доводить, що місце Путіна не за дошкою миру, а на лаві підсудних спеціального трибуналу", - наголосив глава МЗС.