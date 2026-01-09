Сибіга назвав умову для поїздки Зеленського на переговори до США

Президент України Володимир Зеленський готовий до поїздки до США для переговорів щодо гарантій безпеки. Це відбудеться за умови відповідного сигналу з американського боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час пресконференції з його чеським колегою Петром Мацінкою.

"Як і президент, так і українська делегація готові відбути до США для максимального пришвидшення наближення справедливого миру для України", - наголосив він.

Сибіга додав, що цей візит може відбутися, якщо буде відповідний сигнал з американського боку.

"Ми дійсно маємо прогрес за багатьма напрямками, як у погодженні змісту документів, так і в розумінні правової природи цих документів, так і в послідовності кроків, аби їх фіналізувати", - наголосив глава українського МЗС.

Він додав, що наразі Зеленський очікує на детальний звіт від керівника делегації та членів делегації щодо досягнутого прогресу.