Сибига назвал условие для поездки Зеленского на переговоры в США

Президент Украины Владимир Зеленский готов к поездке в США для переговоров по гарантиям безопасности. Это произойдет при условии соответствующего сигнала с американской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время пресс-конференции с его чешским коллегой Петром Мацинкой.

"Как и президент, так и украинская делегация готовы отбыть в США для максимального ускорения приближения справедливого мира для Украины", - подчеркнул он.

Сибига добавил, что этот визит может состояться, если будет соответствующий сигнал с американской стороны.

"Мы действительно имеем прогресс по многим направлениям, как в согласовании содержания документов, так и в понимании правовой природы этих документов, так и в последовательности шагов, чтобы их финализировать", - подчеркнул глава украинского МИД.

Он добавил, что сейчас Зеленский ожидает детальный отчет от руководителя делегации и членов делегации по достигнутому прогрессу.