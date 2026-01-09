ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Сибига назвал условие для поездки Зеленского на переговоры в США

Украина, Пятница 09 января 2026 14:29
UA EN RU
Сибига назвал условие для поездки Зеленского на переговоры в США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко, Елена Чернякова

Президент Украины Владимир Зеленский готов к поездке в США для переговоров по гарантиям безопасности. Это произойдет при условии соответствующего сигнала с американской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время пресс-конференции с его чешским коллегой Петром Мацинкой.

"Как и президент, так и украинская делегация готовы отбыть в США для максимального ускорения приближения справедливого мира для Украины", - подчеркнул он.

Сибига добавил, что этот визит может состояться, если будет соответствующий сигнал с американской стороны.

"Мы действительно имеем прогресс по многим направлениям, как в согласовании содержания документов, так и в понимании правовой природы этих документов, так и в последовательности шагов, чтобы их финализировать", - подчеркнул глава украинского МИД.

Он добавил, что сейчас Зеленский ожидает детальный отчет от руководителя делегации и членов делегации по достигнутому прогрессу.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, издание Axios сообщило, что Владимир Зеленский может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности уже на следующей неделе.

В среду, 7 января, стало известно, что украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны.

Также в тот же день в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, по данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.

Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Ранее, 6 января, в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили единство в отношении устойчивого мира и договорились о дальнейшей поддержке Киева, а руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о конкретных договоренностях.

Отметим, Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. При этом ответ относительно сроков гарантий безопасности от США планируется получить во время встречи Зеленского и президента Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Андрей Сибига Гарантии безопасности мирный план США
Новости
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка