Сибига назвал условие для поездки Зеленского на переговоры в США
Президент Украины Владимир Зеленский готов к поездке в США для переговоров по гарантиям безопасности. Это произойдет при условии соответствующего сигнала с американской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время пресс-конференции с его чешским коллегой Петром Мацинкой.
"Как и президент, так и украинская делегация готовы отбыть в США для максимального ускорения приближения справедливого мира для Украины", - подчеркнул он.
Сибига добавил, что этот визит может состояться, если будет соответствующий сигнал с американской стороны.
"Мы действительно имеем прогресс по многим направлениям, как в согласовании содержания документов, так и в понимании правовой природы этих документов, так и в последовательности шагов, чтобы их финализировать", - подчеркнул глава украинского МИД.
Он добавил, что сейчас Зеленский ожидает детальный отчет от руководителя делегации и членов делегации по достигнутому прогрессу.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, издание Axios сообщило, что Владимир Зеленский может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности уже на следующей неделе.
В среду, 7 января, стало известно, что украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны.
Также в тот же день в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, по данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.
Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.
Ранее, 6 января, в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили единство в отношении устойчивого мира и договорились о дальнейшей поддержке Киева, а руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о конкретных договоренностях.
Отметим, Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. При этом ответ относительно сроков гарантий безопасности от США планируется получить во время встречи Зеленского и президента Дональда Трампа.