Сі Цзіньпін проігнорує Путіна: хто представлятиме Китай на параді 9 травня

14:27 08.05.2026 Пт
1 хв
Що відомо про участь Китаю в параді 9 травня
aimg Олена Чупровська
Фото: президент Китаю Сі Цзіньпін та хазяїн Кремля Володимир Путін (Getty Images)

Цього року Пекін не відправляє до Москви урядову делегацію, включно з президентом КНР Сі Цзінпінем, на парад 9 травня. Країну представлятимуть лише співробітники посольства КНР у Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав на брифінгу речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Читайте також: Прем'єр Словаччини їде до Москви з місією від президента України

Що сказав речник МЗС Китаю

"Наскільки мені відомо, представники посольства Китаю в Росії будуть присутні на заході за запрошенням", - заявив речник Лінь Цзянь у п'ятницю, 8 травня.

Торік Китай представляв особисто голова КНР Сі Цзіньпін - на параді в Москві тоді були присутні лідери майже 30 держав. Цього року Пекін обмежився дипломатами з посольства - урядову делегацію не відправили.

Водночас на сайті Кремля з'явився перелік гостей, які візьмуть участь у параді. Більшість з іноземних гостей - представники невизнаних утворень або самопроголошені лідери країн.

Тим часом Кремль напередодні параду скасував акредитацію для іноземної преси.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel, відмову отримали ARD, ZDF, Sky, AFP, італійський Rai та японський NHK - висвітлювати захід дозволили лише російським журналістам.

Також ми писали, що Росія залякує Україну і Захід заради тиші на 9 травня.

