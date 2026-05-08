Сі Цзіньпін проігнорує Путіна: хто представлятиме Китай на параді 9 травня

Що сказав речник МЗС Китаю

"Наскільки мені відомо, представники посольства Китаю в Росії будуть присутні на заході за запрошенням", - заявив речник Лінь Цзянь у п'ятницю, 8 травня.

Торік Китай представляв особисто голова КНР Сі Цзіньпін - на параді в Москві тоді були присутні лідери майже 30 держав. Цього року Пекін обмежився дипломатами з посольства - урядову делегацію не відправили.

Водночас на сайті Кремля з'явився перелік гостей, які візьмуть участь у параді. Більшість з іноземних гостей - представники невизнаних утворень або самопроголошені лідери країн.