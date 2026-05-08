Прем'єр Словаччини їде до Москви з місією від президента України
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець на засіданні європейського комітету парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marker.sk.
Що сказав словацький МЗС
За словами Хованця, Фіцо також може отримати від Путіна цінну інформацію про те, як російський президент бачить зусилля щодо завершення війни.
Держсекретар наголосив, що в нинішній ситуації необхідно спілкуватися з усіма сторонами конфлікту - і ЄС має бути присутнім за столом переговорів, де укладатиметься мирна угода.
Хованець також зазначив, що вже кілька лідерів із Західної Європи почали просувати думку про необхідність діалогу з Путіним щодо завершення війни.
Напередодні 9 травня президент Володимир Зеленський застеріг від поїздок до Москви. Він нагадав, що Україна пропонувала режим припинення вогню з 6 травня, однак Кремль проігнорував цю ініціативу.
Тим часом російська влада підтвердила, що 9 травня в Москві повністю відключать мобільний інтернет та СМС. Обмеження торкнуться навіть ресурсів, що входять до "білого списку".
У багатьох регіонах РФ масово скасовують паради та вводять додаткові обмеження на святкування. Експерти зазначають: від колишнього розмаху святкувань 9 травня не залишилося й сліду.