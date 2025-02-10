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Сі Цзіньпін приїде до Путіна на парад 9 травня

Росія, Понеділок 10 лютого 2025 09:31
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Сі Цзіньпін приїде до Путіна на парад 9 травня Фото: Сі Цзіньпін приїде до Путіна на парад (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Голова КНР Сі Цзіньпін приїде до Москви на святкування перемоги СРСР над нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Парад відбудеться 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Голова КНР Сі Цзіньпін прийняв запрошення взяти участь в урочистостях 9 травня в Москві з нагоди 80-річчя перемоги", - повідомив посол Росії в Китаї Ігор Моргулов.

Моргулов повідомив, що Сі Цзіньпін у відповідь запросив президента Росії Володимира Путіна в Китай на святкування річниці закінчення Другої світової війни, яке заплановано на вересень.

У грудні Кремль заявив, що запросив "багато країн" взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення війни, яку на території Росії називають "Великою вітчизняною війною".

День перемоги

Нагадаємо, в Україні раніше День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років також відзначали 9 травня. Але 2023 року було внесено зміни і святковий день перенесено, оскільки саме цього дня перемогу над нацизмом згадує більшість народів світу і саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту.

На території Росії 9 травня є центральним днем офіційного культу "побєдобесія".

В Україні ставлення до Дня перемоги зазнало суттєвих змін. Зараз це одне з двох найменш популярних свят.

Москва вступила у Другу світову війну на боці нацистської Німеччини 1939 року. Однак у червні 1941 року Гітлер напав на СРСР.

Ворожий Китай

Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії від початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У вересні 2024 року Єнс Столтенберг, який обіймав посаду генсека НАТО, заявив, що Китай став вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України. "Китай - це той, хто забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує Росія", - заявив Столтенберг.

За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців вважають Китай ворожою країною. Гірше українці ставляться тільки до Росії та її союзників - Ірану, Білорусі та КНДР.

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