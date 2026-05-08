Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Си Цзиньпин проигнорирует Путина: кто будет представлять Китай на параде 9 мая

14:27 08.05.2026 Пт
1 мин
Что известно об участии Китая в параде 9 мая
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Китая Си Цзиньпин и хозяин Кремля Владимир Путин (Getty Images)

В этом году Пекин не отправляет в Москву правительственную делегацию, включая президента КНР Си Цзинпина, на парад 9 мая. Страну будут представлять только сотрудники посольства КНР в России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал на брифинге спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Читайте также: Премьер Словакии едет в Москву с миссией от президента Украины

Что сказал спикер МИД Китая

"Насколько мне известно, представители посольства Китая в России будут присутствовать на мероприятии по приглашению", - заявил спикер Линь Цзянь в пятницу, 8 мая.

В прошлом году Китай представлял лично председатель КНР Си Цзиньпин - на параде в Москве тогда присутствовали лидеры почти 30 государств. В этом году Пекин ограничился дипломатами из посольства - правительственную делегацию не отправили.

В то же время на сайте Кремля появился перечень гостей, которые примут участие в параде. Большинство из иностранных гостей - представители непризнанных образований или самопровозглашенные лидеры стран.

Тем временем Кремль накануне парада отменил аккредитацию для иностранной прессы.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel, отказ получили ARD, ZDF, Sky, AFP, итальянский Rai и японский NHK - освещать мероприятие разрешили только российским журналистам.

Также мы писали, что Россия запугивает Украину и Запад ради тишины на 9 мая.

