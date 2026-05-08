Си Цзиньпин проигнорирует Путина: кто будет представлять Китай на параде 9 мая

Что сказал спикер МИД Китая

"Насколько мне известно, представители посольства Китая в России будут присутствовать на мероприятии по приглашению", - заявил спикер Линь Цзянь в пятницу, 8 мая.

В прошлом году Китай представлял лично председатель КНР Си Цзиньпин - на параде в Москве тогда присутствовали лидеры почти 30 государств. В этом году Пекин ограничился дипломатами из посольства - правительственную делегацию не отправили.

В то же время на сайте Кремля появился перечень гостей, которые примут участие в параде. Большинство из иностранных гостей - представители непризнанных образований или самопровозглашенные лидеры стран.