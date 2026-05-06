Росія залякує Україну і Захід заради тиші на 9 травня

Путінський режим уже вдруге за тиждень погрожує завдати ударів по центру Києва в разі, якщо перемир'я на "день перемоги" не буде.

Як передає РБК-Україна , про це заявила прессекретар міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

За словами Захарової, російське МЗС направило дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій ноту з погрозами.

Москва вимагає, щоб дипломати інших країн поставилися "із серйозністю" до повідомлення міноборони РФ, у якому воно погрожує завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Москву атакують під час перемир'я.

Також РФ закликала "забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв".

У МЗС РФ запевнили, що удару у відповідь може бути завдано "зокрема по центрах ухвалення рішень".

Окремо Захарова поскаржилася, що коли президент України Володимир Зеленський натякнув на "участь" українських безпілотників у параді до "дня перемоги", ніхто на саміті Європейського політичного співтовариства його не "осмикнув".

Також вона цинічно додала, що Росія нібито не виступає з позиції агресії.