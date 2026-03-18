Швидкісні поїзди УЗ перестали доїжджати до Харкова: пасажирам пояснили, що сталось

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух швидкісних поїздів "Інтерсіті" до Харкова. Пасажирам доведеться змінити план своїх подорожей.

Що відомо про зміни для пасажирів

Раніше видання "Думка" оприлюднило інформацію про те, що ввечері 17 березня пасажири, які заздалегідь придбали залізничні квитки на потяги класу "Інтерсіті" з Харкова до Києва, почали отримувати у застосунку УЗ повідомлення:

про скасування прямого рейсу;

про наявність пересадки у Полтаві.

Так, пасажирам рейсу №723 "Харків - Київ" (який мав би відправитися з Харкова сьогодні, 18 березня, о 13:12) розповіли, що "у зв'язку з впливом бойових дій курсування поїзда... тимчасово обмежене від станції "Полтава-Південна".

Людям запропонували - за вже придбаними квитками - сісти о 13:50 на поїзд №223 "Харків - Полтава".

Далі - на станції "Полтава-Південна" - можна пересісти на рейс №723 "Полтава - Київ".

У додатку УЗ уточнили, що "поїзна бригада та працівники станції нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть зорієнтуватися під час пересадки".

"Розуміємо, що такі зміни можуть спричинити певні незручності, однак вони є вимушеними та запроваджені для забезпечення стабільного руху", - повідомили громадянам.

Що про цю ситуацію повідомили на залізниці

Представник Південної залізниці у коментарі кореспондентові видання підтвердив, що поїзди "Інтерсіті" до міста Харків поки що не курсують.

"Єдине, що я можу вам сказати, що це - дійсно так. Дійсно поїзди не їдуть. Але офіційну інформацію видасть офіційний канал "Укрзалізниці". Наразі так, це дійсно правда", - сказав представник компанії.

Він уточнив також, що обмеження стосуються всіх потягів "Інтерсіті" до Харкова та стартують відсьогодні - з середи, 18 березня.

Для отримання вичерпної інформації щодо цієї ситуації людям порадили звертатися до пасажирської кампанії "Укрзалізниця".

Офіційний коментар прес-служби УЗ

О 10:47 середи, 18 березня, про статус сполучення поїздами "Інтерсіті" на маршруті "Київ - Харків" розповіли у прес-службі УЗ.

"Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів "Інтерсіті" на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах", - повідомили пасажирам.

Уточнюється, що останніми тижнями поїзди між Харковом та Полтавою - через обмеження енергопостачання - курсували з резервними тепловозами.

Це призводило до затримок до 3 годин.

"В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години", - додали в УЗ.

Отже, графіки руху швидкісних поїздів було скориговано - запроваджено стикувальні маршрути:

для зручності пасажирів;

для більш вчасного прибуття.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Наголошується, що наразі там:

тривають відновлювальні роботи;

посилені безпекові заходи (для відновлення повноцінного курсування поїздів "Інтерсіті").

Насамкінець в "Укрзалізниці" повідомили: "Планується, що курсування "Інтерсіті" до Харкова буде відновлено до кінця березня".

"Інші маршрути "Укрзалізниці" з/до Харкова курсують без змін", - підсумували у компанії.