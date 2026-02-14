Забути про багаж і лягти на підлогу: як вижити у поїзді під час обстрілу (інструкція УЗ)

В "Укрзалізниці" розробили детальний алгоритм дій для пасажирів на випадок ворожої атаки, де ключовим правилом є миттєва реакція та відмова від порятунку особистих речей.

РБК-Україна розповідає, що пасажири отримали повідомлення з оновленими правилами безпеки у мобільному застосунку УЗ.

У компанії наголошують, що провідники поїздів уже пройшли відповідні інструктажі, щоб у критичний момент скоординувати людей та допомогти уникнути паніки.

Як поводитися під час сигналу про небезпеку

Якщо провідник повідомив про загрозу ворожої атаки, першочерговим завданням є мінімізація ризику від уламків та розбитого скла. Для цього необхідно негайно зайняти безпечне положення: відійдіть від вікон, присядьте або ляжте на підлогу вагона.

Щоб захистити найвразливіші частини тіла - голову та шию - використовуйте будь-які підручні речі: одяг, ковдру, подушку або просто прикрийте їх руками.

У цей момент критично важливо залишатися на місці. Не намагайтеся ходити вагоном без крайньої потреби та за жодних обставин не використовуйте міжвагонні переходи, оскільки вони є найбільш небезпечними зонами під час удару.



В УЗ опублікували алгоритм дій у випадку обстрілу залізниці (скриншот із мобільного застосунку УЗ)

Алгоритм дій під час евакуації та допомоги

Усі команди поїзної бригади мають виконуватися беззаперечно. Якщо провідник дає вказівку покинути поїзд, виходьте організовано, уникаючи тисняви та паніки.

Пам'ятайте про важливе правило: речі залиште на місцях. Багаж у проходах може стати серйозною перешкодою для евакуації людей.

Особливу увагу слід приділити тим, хто потребує сторонньої допомоги:

супроводжуйте дітей, людей літнього віку та осіб з інвалідністю;

зберігайте спокій та спілкуйтеся з дітьми впевненим тоном;

у разі виявлення постраждалих негайно сповістіть провідника та, за можливості, надайте домедичну допомогу.

Залізничники наголошують, що одразу вживають усіх заходів, щоб взяти ситуацію під контроль, тому чітке виконання інструкцій є запорукою вашої безпеки.