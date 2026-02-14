ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Забути про багаж і лягти на підлогу: як вижити у поїзді під час обстрілу (інструкція УЗ)

Субота 14 лютого 2026 06:40
UA EN RU
Забути про багаж і лягти на підлогу: як вижити у поїзді під час обстрілу (інструкція УЗ) Фото: В "Укрзалізниці" оновили правила безпеки для пасажирів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В "Укрзалізниці" розробили детальний алгоритм дій для пасажирів на випадок ворожої атаки, де ключовим правилом є миттєва реакція та відмова від порятунку особистих речей.

РБК-Україна розповідає, що пасажири отримали повідомлення з оновленими правилами безпеки у мобільному застосунку УЗ.

У компанії наголошують, що провідники поїздів уже пройшли відповідні інструктажі, щоб у критичний момент скоординувати людей та допомогти уникнути паніки.

Як поводитися під час сигналу про небезпеку

Якщо провідник повідомив про загрозу ворожої атаки, першочерговим завданням є мінімізація ризику від уламків та розбитого скла. Для цього необхідно негайно зайняти безпечне положення: відійдіть від вікон, присядьте або ляжте на підлогу вагона.

Щоб захистити найвразливіші частини тіла - голову та шию - використовуйте будь-які підручні речі: одяг, ковдру, подушку або просто прикрийте їх руками.

У цей момент критично важливо залишатися на місці. Не намагайтеся ходити вагоном без крайньої потреби та за жодних обставин не використовуйте міжвагонні переходи, оскільки вони є найбільш небезпечними зонами під час удару.

В УЗ опублікували алгоритм дій у випадку обстрілу залізниці (скриншот із мобільного застосунку УЗ)

Алгоритм дій під час евакуації та допомоги

Усі команди поїзної бригади мають виконуватися беззаперечно. Якщо провідник дає вказівку покинути поїзд, виходьте організовано, уникаючи тисняви та паніки.

Пам'ятайте про важливе правило: речі залиште на місцях. Багаж у проходах може стати серйозною перешкодою для евакуації людей.

Особливу увагу слід приділити тим, хто потребує сторонньої допомоги:

  • супроводжуйте дітей, людей літнього віку та осіб з інвалідністю;
  • зберігайте спокій та спілкуйтеся з дітьми впевненим тоном;
  • у разі виявлення постраждалих негайно сповістіть провідника та, за можливості, надайте домедичну допомогу.

Залізничники наголошують, що одразу вживають усіх заходів, щоб взяти ситуацію під контроль, тому чітке виконання інструкцій є запорукою вашої безпеки.

Удари по залізниці в Україні

Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати удари по залізничній інфраструктурі України. 11 лютого на Дніпропетровщині пошкоджено локомотиви, вагони та станційну інфраструктуру, а в Конотопі знову атаковано залізничне депо. Працівники не постраждали, аварійні бригади працюють над відновленням, попри цілеспрямовані атаки на цивільну логістику.

Раніше у лютому російські безпілотники завдали удару по локомотиву, дизель-поїзду та коліях у Сумській та Чернігівській областях. Внаслідок ударів постраждали працівники залізниці.

Наприкінці січня російські війська атакували дронами пасажирський поїзд "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області. Внаслідок удару є загиблі та поранені серед пасажирів. Після цього "Укрзалізниця" оголосила про скасування частини рейсів та внесла тимчасові зміни до розкладу приміських поїздів у регіоні.

