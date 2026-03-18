Скоростные поезда УЗ перестали доезжать до Харькова: пассажирам объяснили, что случилось

"Укрзализныця" временно ограничила движение скоростных поездов "Интерсити" в Харьков. Пассажирам придется изменить план своих путешествий.

Что известно об изменениях для пассажиров

Ранее издание "Думка" обнародовало информацию о том, что вечером 17 марта пассажиры, которые заранее приобрели железнодорожные билеты на поезда класса "Интерсити" из Харькова в Киев, начали получать в приложении УЗ сообщения:

об отмене прямого рейса;

о наличии пересадки в Полтаве.

Так, пассажирам рейса №723 "Харьков - Киев" (который должен был бы отправиться из Харькова сегодня, 18 марта, в 13:12) рассказали, что "в связи с влиянием боевых действий курсирование поезда... временно ограничено от станции "Полтава-Южная".

Людям предложили - по уже приобретенным билетам - сесть в 13:50 на поезд №223 "Харьков - Полтава".

Далее - на станции "Полтава-Южная" - можно пересесть на рейс №723 "Полтава - Киев".

В приложении УЗ уточнили, что "поездная бригада и работники станции предоставят всю необходимую информацию и помогут сориентироваться во время пересадки".

"Понимаем, что такие изменения могут вызвать определенные неудобства, однако они являются вынужденными и введены для обеспечения стабильного движения", - сообщили гражданам.

Что об этой ситуации сообщили на железной дороге

Представитель Южной железной дороги в комментарии корреспонденту издания подтвердил, что поезда "Интерсити" в город Харьков пока не курсируют.

"Единственное, что я могу вам сказать, что это - действительно так. Действительно поезда не едут. Но официальную информацию выдаст официальный канал "Укрзализныци". Сейчас да, это действительно правда", - сказал представитель компании.

Он уточнил также, что ограничения касаются всех поездов "Интерсити" в Харьков и стартуют с сегодняшнего дня - со среды, 18 марта.

Для получения исчерпывающей информации по этой ситуации людям посоветовали обращаться в пассажирскую кампанию "Укрзализныця".

Официальный комментарий пресс-службы УЗ

В 10:47 среды, 18 марта, о статусе сообщения поездами "Интерсити" на маршруте "Киев - Харьков" рассказали в пресс-службе УЗ.

"Сейчас имеем временное ограничение курсирования поездов "Интерсити" на участке до Полтавы со стыковочными маршрутами в Харьков в спальных вагонах", - сообщили пассажирам.

Уточняется, что в последние недели поезда между Харьковом и Полтавой - из-за ограничения энергоснабжения - курсировали с резервными тепловозами.

Это приводило к задержкам до 3 часов.

"В отдельные дни прибытие происходило уже после начала комендантского часа", - добавили в УЗ.

Следовательно, графики движения скоростных поездов были скорректированы - введены стыковочные маршруты:

для удобства пассажиров;

для более своевременного прибытия.

Отмечается, что сейчас там:

продолжаются восстановительные работы;

усилены меры безопасности (для восстановления полноценного курсирования поездов "Интерсити").

В завершение в "Укрзализныце" сообщили: "Планируется, что курсирование "Интерсити" в Харьков будет восстановлено до конца марта".

"Другие маршруты "Укрзализныци" из/в Харьков курсируют без изменений", - подытожили в компании.