ua en ru
Сб, 14 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Швейцарія закрила повітряний простір для літаків США, пов'язаних із війною в Ірані

23:45 14.03.2026 Сб
2 хв
Позиція нейтралітету Швейцарії незмінна?
aimg Едуард Ткач
Швейцарія закрила повітряний простір для літаків США, пов'язаних із війною в Ірані Фото: крім військових літаків під обмеження можуть потрапити й інші (Getty Images)

Швейцарія закрила свій повітряний простір для польотів американських літаків, пов'язаних із військовою в Ірані. Країна послалася на свою традицію нейтралітету у збройних конфліктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У суботу федеральний уряд у Берні (столиці країни) заявив, що два запити на проліт американських розвідлітаків над Швейцарією в неділю було відхилено. Три інших рейси, включно з двома транспортними літаками - уряд схвалив.

У заяві додали, що подальші польоти літаків США, кількість яких перевищує звичайні показники, будуть заборонені, якщо їхня мета не буде чітко визначена і якщо раптом вони пов'язані з війною в Ірані.

"Закон про нейтралітет забороняє прольоти над територією нейтральної країни сторонами конфлікту, які мають військове значення", - додали в уряді.

Завершення війни проти Ірану

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп останнім часом уже неодноразово говорив, що Вашингтон фактично вже переміг Іран, і це нібито сталося ще в першу годину початку операції.

Водночас, за даними WSJ, Трамп не має наміру закінчувати бойові дії найближчими тижнями. Причому Reuters теж писало, що адміністрація Трампа відхилила пропозицію союзників на Близькому Сході про початок діалогу для припинення війни в Ірані.

Тим часом у Європі вже теж закликають Трампа закінчити війну. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц добою раніше прямо сказав, що потрібен план виходу з війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Швейцарія Іран
Новини
Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
Аналітика
