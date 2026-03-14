Швейцарія закрила повітряний простір для літаків США, пов'язаних із війною в Ірані

Швейцарія закрила свій повітряний простір для польотів американських літаків, пов'язаних із військовою в Ірані. Країна послалася на свою традицію нейтралітету у збройних конфліктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У суботу федеральний уряд у Берні (столиці країни) заявив, що два запити на проліт американських розвідлітаків над Швейцарією в неділю було відхилено. Три інших рейси, включно з двома транспортними літаками - уряд схвалив.

У заяві додали, що подальші польоти літаків США, кількість яких перевищує звичайні показники, будуть заборонені, якщо їхня мета не буде чітко визначена і якщо раптом вони пов'язані з війною в Ірані.

"Закон про нейтралітет забороняє прольоти над територією нейтральної країни сторонами конфлікту, які мають військове значення", - додали в уряді.