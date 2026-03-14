Швейцарія закрила повітряний простір для літаків США, пов'язаних із війною в Ірані
Швейцарія закрила свій повітряний простір для польотів американських літаків, пов'язаних із військовою в Ірані. Країна послалася на свою традицію нейтралітету у збройних конфліктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У суботу федеральний уряд у Берні (столиці країни) заявив, що два запити на проліт американських розвідлітаків над Швейцарією в неділю було відхилено. Три інших рейси, включно з двома транспортними літаками - уряд схвалив.
У заяві додали, що подальші польоти літаків США, кількість яких перевищує звичайні показники, будуть заборонені, якщо їхня мета не буде чітко визначена і якщо раптом вони пов'язані з війною в Ірані.
"Закон про нейтралітет забороняє прольоти над територією нейтральної країни сторонами конфлікту, які мають військове значення", - додали в уряді.
Завершення війни проти Ірану
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп останнім часом уже неодноразово говорив, що Вашингтон фактично вже переміг Іран, і це нібито сталося ще в першу годину початку операції.
Водночас, за даними WSJ, Трамп не має наміру закінчувати бойові дії найближчими тижнями. Причому Reuters теж писало, що адміністрація Трампа відхилила пропозицію союзників на Близькому Сході про початок діалогу для припинення війни в Ірані.
Тим часом у Європі вже теж закликають Трампа закінчити війну. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц добою раніше прямо сказав, що потрібен план виходу з війни.