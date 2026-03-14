Мерц про ситуацію в Ірані: нам потрібен план, як покласти край війні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав припинити війну проти Ірану і шукати способи завершити її дипломатичним шляхом.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Під час пресконференції в Норвегії Мерца запитали, чи буде Німеччина домагатися прямих переговорів із Тегераном про відновлення проходу через Ормузьку протоку для нафтових танкерів і вантажних суден. Але відповідь канцлера була більш широкою.
"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб покласти край війні в Ірані. Ми робимо все можливе дипломатичним шляхом. Ми використовує всі дипломатичні канали і сподіваємося, що знайдемо способи якнайшвидше покласти край цій війні, тому що вона нікому не приносить користі і багатьом завдає економічних збитків. Вона також шкодить нам", - сказав він.
Також німецький лідер заявив, що конфлікт безпосередньо вплинув на євроатлантичну безпеку і постачання енергоносіїв.
Він висловив серйозну заклопотаність з приводу відповідних атак Ірану, спрямованих проти країн регіону, які не беруть участі в конфлікті, і союзних держав, назвавши це небезпечною ескалацією. Крім цього, Мерц сказав про необхідність плану виходу з війни.
"Ми поділяємо важливі цілі США та Ізраїлю. Іран не повинен становити загрозу для Ізраїлю та інших сусідів. Але з кожним днем цієї війни виникає все більше запитань. І одне стає дедалі яснішим: нам потрібен переконливий план, як покласти край цій війні", - наголосив він.
Крім того, німецький канцлер застеріг від невизначеного конфлікту, наголосивши, що Німеччина та її партнери виступають проти поширення війни на регіон або початку громадянської війни в Ірані.
"Якщо територіальна цілісність або державність Ірану впадуть, або якщо Іран перестане бути економічно життєздатним, це матиме серйозний вплив і на нас. Тому нам необхідні сприятливі перспективи для мирного порядку", - резюмував він.
Нагадаємо, днями видання WSJ вийшло з матеріалом, у якому йшлося про те, що радники президента США Дональда Трампа закликають його шукати план виходу з війни проти Ірану. Заклики пролунали на тлі зростання цін на нафту і побоювань, що затяжний конфлікт негативно позначиться напередодні довиборів до Конгресу.
Сам Дональд Трамп публічно заявив, що завершення війни з Іраном залежить від його бажання. За його словами, вона завершиться "в будь-який момент", коли він захоче.
Тим часом Reuters пише, що помічники Трампа наразі сперечаються про те, коли і як оголосити про перемогу над Іраном.