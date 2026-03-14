ua en ru
Сб, 14 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Мерц про ситуацію в Ірані: нам потрібен план, як покласти край війні

00:43 14.03.2026 Сб
3 хв
Мир на Близькому Сході став ближчим?
aimg Едуард Ткач
Мерц про ситуацію в Ірані: нам потрібен план, як покласти край війні Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав припинити війну проти Ірану і шукати способи завершити її дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на A-news.

Читайте також: Велика угода чи війна до кінця? Три сценарії Трампа в Ірані і що вони означають для України

Під час пресконференції в Норвегії Мерца запитали, чи буде Німеччина домагатися прямих переговорів із Тегераном про відновлення проходу через Ормузьку протоку для нафтових танкерів і вантажних суден. Але відповідь канцлера була більш широкою.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб покласти край війні в Ірані. Ми робимо все можливе дипломатичним шляхом. Ми використовує всі дипломатичні канали і сподіваємося, що знайдемо способи якнайшвидше покласти край цій війні, тому що вона нікому не приносить користі і багатьом завдає економічних збитків. Вона також шкодить нам", - сказав він.

Також німецький лідер заявив, що конфлікт безпосередньо вплинув на євроатлантичну безпеку і постачання енергоносіїв.

Він висловив серйозну заклопотаність з приводу відповідних атак Ірану, спрямованих проти країн регіону, які не беруть участі в конфлікті, і союзних держав, назвавши це небезпечною ескалацією. Крім цього, Мерц сказав про необхідність плану виходу з війни.

"Ми поділяємо важливі цілі США та Ізраїлю. Іран не повинен становити загрозу для Ізраїлю та інших сусідів. Але з кожним днем цієї війни виникає все більше запитань. І одне стає дедалі яснішим: нам потрібен переконливий план, як покласти край цій війні", - наголосив він.

Крім того, німецький канцлер застеріг від невизначеного конфлікту, наголосивши, що Німеччина та її партнери виступають проти поширення війни на регіон або початку громадянської війни в Ірані.

"Якщо територіальна цілісність або державність Ірану впадуть, або якщо Іран перестане бути економічно життєздатним, це матиме серйозний вплив і на нас. Тому нам необхідні сприятливі перспективи для мирного порядку", - резюмував він.

Завершення війни проти Ірану

Нагадаємо, днями видання WSJ вийшло з матеріалом, у якому йшлося про те, що радники президента США Дональда Трампа закликають його шукати план виходу з війни проти Ірану. Заклики пролунали на тлі зростання цін на нафту і побоювань, що затяжний конфлікт негативно позначиться напередодні довиборів до Конгресу.

Сам Дональд Трамп публічно заявив, що завершення війни з Іраном залежить від його бажання. За його словами, вона завершиться "в будь-який момент", коли він захоче.

Тим часом Reuters пише, що помічники Трампа наразі сперечаються про те, коли і як оголосити про перемогу над Іраном.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Близький Схід Фрідріх Мерц
Новини
