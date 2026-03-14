США не планують закінчувати війну проти Ірану найближчими тижнями, - WSJ

05:33 14.03.2026 Сб
Очікується вічна війна?
aimg Едуард Ткач
США не планують закінчувати війну проти Ірану найближчими тижнями, - WSJ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп поки що не збирається закінчувати війну проти Ірану. Натомість він наполягає на нових ударах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"За словами помічників і чиновників, деякі із зовнішніх радників Трампа закликають його знайти вихід із ситуації, але президент не планує негайно припиняти війну, натомість наполягаючи на продовженні ударів по іранським військовим і проксі-силам", - пише видання.

Також представники американських військових заявили, що конфлікт, найімовірніше, триватиме ще щонайменше кілька тижнів.

У цьому ж матеріалі йдеться, що до початку війни, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн кілька разів говорив президенту Трампу, що напад США може спонукати Іран закрити Ормузьку протоку.

Трамп зі свого боку визнав ризик, але все ж зважився на операцію. Він сказав своїй команді, що Тегеран, найімовірніше, капітулює раніше, ніж закриє протоку, і навіть якщо Іран спробує це зробити, то війська США впораються.

За підсумком через два тижні після початку війни, іранські лідери відмовляються відступати, а Ормузька протока "стала наймоднішим важелем тиску для Тегерана".

США перемогли, але не повністю

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану. За його словами, це нібито сталося ще в першу годину початку операції. Він підкреслив, тепер питання полягає в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Згідно з публікаціями у ЗМІ, Трампа закликають закінчувати війну проти Ірану. При цьому атаки все ж тривають. Так, цієї ночі він відзвітував, що США здійснили одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу. Зокрема, на острові Харг було знищено всі військові цілі.

Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
